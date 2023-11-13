«Помогли выйти из ада». Покинувшие Газу россияне — об эвакуации

Россиянка Татьяна Катба сообщила, что еды в секторе практически нет. Все ее мысли в последнее время были лишь о том, где поспать, взять воды и хлеба. Она поблагодарила всех, кто участвовал в эвакуации и попросила никого не оставлять в палестинском анклаве, потому что там «действительно страшно».

«Сильно очень бомбят», - высказалась она о ситуации в Газе.

Гражданин России по имени Аун заявил, что испытал огромное облегчение, когда его вывезли из Газы. Особую благодарность мужчина выразил советнику главы МЧС Даниилу Мартынову, эвакуировавшему людей.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», - сказал Аун.

Группу первых эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир , где расположен оперативный штаб. Через КПП «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей. Всех обеспечили водой и питанием, в штабе людям оказали необходимую помощь.

В понедельник, 13 ноября, россиян планируют отправить в Москву. В 10:00 в аэропорте Каира их будет ждать самолет.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».