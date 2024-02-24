Помогли незнакомцы. Семья из Молдавии сочла больную девочку беременной и обрекла на смерть

Соня (имя изменено) родилась в неблагополучной семье: отец ушел, мать пила - кроме того, у нее было еще двое детей. Когда у девочки стал расти живот, к медикам обратилась ее учительница. У Сони нашли редкий синдром Бадда-Киари, при котором пациенты могут за три года умереть от печеночной недостаточности. Его диагностируют у одного человека из миллиона. К тому времени болезнь уже набрала обороты, печень практически перестала работать, и шансов выжить у девочки почти не было - оставалась лишь слабая надежда на пересадку органа. При этом мать сочла ее беременной, и вся семья от нее отказалась, отметили журналисты. Даже когда хирурги обратились к ее родным, чтобы найти донора, никто не откликнулся.

Соня попала в реанимацию, врачи давали ей месяц. На помощь девочке пришла волонтер из Молдавии Кристина Мастак-Комерзан. Она стала искать донора через соцсети и через некоторое время нашла шестерых желающих. Деньги на процедуру - около двух тысяч евро - тоже пришлось собирать через интернет. Соня тем временем отчаянно боролась за жизнь. В итоге донором стал отец двоих детей - его решение поддержала и жена. Нужных специалистов в стране не было, но врач из Румынии Станислав Брашовян согласился сделать Соне операцию совершенно бесплатно. За 16 дней в Сети собрали средства на перелет, размещение, питание врачей и компенсацию донору, который на четыре месяца лишался возможности работать.

Операция шла около 14 часов. Вначале Соня чувствовала себя неплохо, но через несколько дней стало хуже. Ее подсоединили к аппарату ИВЛ. Позже ее не стало.

Ранее стало известно, что в 2023 году потенциальными донорами костного мозга в Московской области стали более 600 человек.