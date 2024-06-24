24 июня 2024, 08:42

Помочь друзьям. Картаполов допустил отправку российского оружия за рубеж

РИА «Новости»
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Запад снабжал террористические режимы других стран. Россия получила право отправлять оружие своим друзьям для борьбы за независимость. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об этом РИА «Новости».

«Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну, а где оно будет применяться - это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости», - сказал он.

Картаполов напомнил, что западные страны вооружали фашистские и террористические режимы. По его словам, это оружие применили против россиян и палестинцев. Депутат не увидел оснований для того, чтобы Россия воздерживалась от оказания военной помощи своим партнерам.

На ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин пригрозил Западу асимметричным ответом на поставки вооружений на Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что так США и их союзники почувствуют на себе применение российских вооружений со стороны третьих стран.

Международные отношения Россия Оружие
24 июня 2024, 10:15
Евросоюз пригрозил Грузии «закрытой дверью»
РИА «Новости»
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Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти республики продолжат свою политику. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Его процитировало РИА «Новости».

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта…» - сказал он.

Боррель заметил, что пока страны Евросоюза не принимают никаких конкретных решений. Но скоро Грузии могут ограничить финансовую поддержку со стороны Европейского фонда мира. Также могут прекратиться контакты на высоком политическом уровне. Подчеркнул глава евродипломатии. Он добавил, что подобные меры «не должны затронуть население».

Недавно в Грузии предложили отменить визовый режим с Россией. Представители партии «Солидарность во имя мира» с такой просьбой обратились к президенту Владимиру Путину.

Грузия Евросоюз
24 июня 2024, 10:13
Евросоюз расширил санкции против России
Unsplash
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Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В него вошли 116 физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничения коснулись транзита российского СПГ через европейские порты.

Газ Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 09:56
«Дочка» Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций
РИА «Новости»
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Российская дочерняя структура китайского Bank of China — «Бэнк оф Чайна» — приостанавливает операции с российскими банками, попавшими в санкционный список США. Об этом сообщил «Коммерсант».

С другими российскими банками финансовая организация по-прежнему продолжит сотрудничать. По информации издания, основой бизнеса «Бэнк оф Чайна» были платежи в юанях между Россией и Китаем.

Эксперты отметили, что трафик платежей будет смещаться в сторону небанковских посредников. Источники издания также высказали мнение, что решение о приостановке операций приняли из-за рисков вторичных санкций.

Ранее Министерство финансов США расширило механизм вторичных санкций против банков, сотрудничающих с Россией. Ведомство изменило определение российской «военно-промышленной базы», из-за чего выросло число количество подсанкционных компаний. До этого под ограничения попадали лишь финансовые организации, проводящие «существенные» операции.

Российская дочерняя структура китайского Bank of China - «Бэнк оф Чайна» - приостанавливает операции с российскими банками, попавшими в санкционный список США. Об этом сообщил «Коммерсант».

США Банки Санкции Россия Бизнес Китай
24 июня 2024, 09:46
Путин поблагодарил президента То Лама за гостеприимство
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин направил вьетнамскому коллеге То Ламу телеграмму с благодарностью за радушный прием. Документ обнародовали на сайте Кремля.

«Хотел бы от души поблагодарить вас за радушный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам», - указал президент.

Путин признался, что поездка во Вьетнам оставила самые добрые впечатления. По его словам, переговоры оказались конструктивными и результативными. Глава государства добавил, что реализация договоренностей поспособствует еще большему улучшению отношений.

Недавно российский лидер побывал во Вьетнаме и Северной Корее. По мнению журналистов газеты The New York Times , четырехдневный визит Путина в страны Азии разозлил Соединенные Штаты. Они отметили, что само присутствие президента России во Вьетнаме и КНДР усложнило непростую ситуацию в вопросе безопасности и конкуренции «великих держав».

Кремль Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам

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