Помочь друзьям. Картаполов допустил отправку российского оружия за рубеж
Запад снабжал террористические режимы других стран. Россия получила право отправлять оружие своим друзьям для борьбы за независимость. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об этом РИА «Новости».
«Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну, а где оно будет применяться - это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости», - сказал он.
Картаполов напомнил, что западные страны вооружали фашистские и террористические режимы. По его словам, это оружие применили против россиян и палестинцев. Депутат не увидел оснований для того, чтобы Россия воздерживалась от оказания военной помощи своим партнерам.
На ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин пригрозил Западу асимметричным ответом на поставки вооружений на Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что так США и их союзники почувствуют на себе применение российских вооружений со стороны третьих стран.