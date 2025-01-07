Помилованные Байденом заключенные попросили не отменять им смертную казнь

Читайте нас в:

В конце прошлого года американский лидер Джо Байден смягчил наказание для 37 приговоренных к смертной казни и замени его на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Двое помилованных отказались подписывать документы.

Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отбывающие наказание в штате Индиана, считают, что согласие на помилование помешает обжаловать приговоры. Оба осужденных не признаю свою вину.

Избранный президент США Дональд Трамп в Рождество пожелал «катиться в ад» преступникам, которым Байден решил смягчить наказание. Он отказался желать им веселого праздника.

Предприниматель Илон Маск напомнил, что Байден за время президентства помиловал восемь тысяч осужденных.