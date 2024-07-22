«Ползучий яд». Антироссийские санкции назвали угрозой Евросоюзу

Константинопольского патриарха Варфоломея нужно лишить турецкого гражданства, если он «продолжит вредить стране». Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр.

Политик напомнил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей и американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор «зашли слишком далеко».

Гюр выразил мнение, что им нельзя выступать с антитурецкими заявлениями на международных площадках. Политик призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана обратить внимание на действия Варфоломея и Элпидофора и принять меры в случае необходимости.

«Если же они <…> продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере», - подчеркнул Гюр.

Ранее религиовед Роман Лункин объяснил, что Варфоломей принял участие в саммите по Украине в Швейцарии в интересах США. По его словам, патриарх стал единственным религиозным представителем на этом мероприятии.