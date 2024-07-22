22 июля 2024, 08:58

«Ползучий яд». Антироссийские санкции назвали угрозой Евросоюзу

Unsplash
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Санкции Европейского союза провалились. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований.

Журналисты заявили, что российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Санкционную политику Запада необходимо признать провальной.

«Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе „санкции будут действовать как ползучий яд“», - написали авторы материала.

Они отметили, что Россия в любом случае будет участвовать в мировой торговле, нравится это Западу или нет. При этом санкции могут навредить самим европейцам, например, спровоцировать повышение цен на газ и нефть.

Антироссийские санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года. К такому решению пришли постоянные представители стран ЕС.

Санкции Россия Евросоюз
22 июля 2024, 09:42
Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства
Global Look Press
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Константинопольского патриарха Варфоломея нужно лишить турецкого гражданства, если он «продолжит вредить стране». Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр.

Политик напомнил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей и американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор «зашли слишком далеко».

Гюр выразил мнение, что им нельзя выступать с антитурецкими заявлениями на международных площадках. Политик призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана обратить внимание на действия Варфоломея и Элпидофора и принять меры в случае необходимости.

«Если же они <…> продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере», - подчеркнул Гюр.

Ранее религиовед Роман Лункин объяснил, что Варфоломей принял участие в саммите по Украине в Швейцарии в интересах США. По его словам, патриарх стал единственным религиозным представителем на этом мероприятии.

Саммиты США Турция Швейцария
22 июля 2024, 09:17
Демократы исключили досрочный уход Байдена с президентского поста
Global Look Press
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Американский президент Джо Байден не собирается уходить в отставку и продолжит руководить страной. Об этом сообщила газета Politico.

«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», - подчеркнул источник издания в Демократической партии США.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь отметил, что призывы к Байдену о необходимости покинуть занимаемый им пост являются «совершенно бесчестной и позорной чушью». По его мнению, отказ главы государства от участия в президентской гонке стал самоотверженным решением, принятым «ради нации».

Блюменталь добавил, что республиканцы, в отличие от демократов, «мчатся ко дну».

Ранее миллиардер из США Дэвид Сакс сравнил отказ Байдена от участия в выборах с государственным переворотом. Бизнесмен отметил, что за последние годы американский лидер превратил страну в «банановую республику». Выход из предвыборной гонки стал для Байдена расплатой за уголовное преследование республиканца Дональда Трампа, подчеркнул Сакс.

США Выборы президента США Джо Байден
22 июля 2024, 08:56
Белому дому предложили начать переговоры с Россией о разоружении
РИА «Новости»
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Соединенным Штатам следует одновременно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать вести переговоры с Россией о разоружении. Об этом РИА «Новости» заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

Он напомнил о «кризисе евроракет» в 80-х годах и сравнил его с текущей ситуацией. По словам эксперта, у России есть ракетные системы в Калининградской области, которые потенциально могут нести угрозу для европейских стран.

Вад выразил сожаление в связи с тем, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который «смягчал ситуацию в Европе». Он предложил Белому дому вести диалог с Россией и обсудить инициативы по разоружению.

«К сожалению, на данный момент такой готовности нет. Может быть, это изменится после выборов в США?» - задался вопросом генерал.

Специалист также добавил, что вряд ли в Германии начнется волна антивоенных протестов, как это происходило в начале 80-х годов.

Ранее Национальное агентство по ядерной безопасности США озвучило количество ядерных боеголовок в арсеналах страны. По его данным, общий объем тактического ядерного вооружения с 1991 года сократился более чем на 90%.

Германия США Россия Переговоры Оружие
22 июля 2024, 08:30
Маск возмутился из-за абсурдно высоких американских взносов в НАТО
Global Look Press
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Взносы США в Североатлантический альянс «абсурдно выше», чем европейские. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Европа может сама платить за свою оборону, не прибегая к помощи американских налогоплательщиков. Предприниматель возмутился из-за того, что США вносят в блок сумму, превышающую затраты союзников.

«Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» - обратился Маск к пользователям соцсети.

Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал альянс из-за «логики войны». По мнению политика, блок может втянуть государство в конфликт. Меланшон добавил, что выведет Францию из НАТО, если станет премьер-министром.

Выход из альянса также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказал мнение, что блок НАТО хочет развязать тотальную войну, поэтому выступает против мирных инициатив России по Украине.

США Европа НАТО Илон Маск

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