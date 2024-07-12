«Ползучее проникновение». РФ выразила беспокойство из-за расширения миссии ЕС в Армении
Россию беспокоит тот факт, что с одобрения Армении миссия Евросоюза в этой стране может стать постоянной. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.
Российская сторона регулярно поднимает тему миссии ЕС в контактах с армянскими властями и другими региональными партнерами.
«Как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», - отметил Галузин.
По его словам, добиться устойчивого мира в регионе можно лишь на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей Армении, России и Азербайджана.
Галузин ранее высказался об участии Армении в саммите НАТО. Он отметил, что Россия крайне сожалеет об этом. Армения остается членом ОДКБ и выступает участником договоренностей в военной области, напомнил дипломат.