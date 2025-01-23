23 января 2025, 14:17

Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру

Unsplash
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Пользователи TikTok, который снова стал доступен в США после 12-часовой блокировки, пожаловались на цензуру в его работе. Об этом сообщил сайт Semafor.

По его данным, пользователи заметили изменившийся алгоритм рекомендаций. Некоторые также поняли, что их ленты и комментарии подверглись цензуре. Однако представитель самой соцсети отверг причастность к этому.

Ранее президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть сможет продолжать работать в стране, если продаст 50% акций любому американскому бизнесмену. Глава Белого дома отметил, что получил звонки от множества богатых людей, желающих инвестировать в компанию.

Саудовская компания Kingdom Holding тоже выразила желание вложить деньги в TikTok, но выдвинула условие, чтобы соцсеть купил Илон Маск.

США Соцсети TikTok
23 января 2025, 15:24
В Думе нашли способ вернуть Instagram в Россию
Freepik
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В Госдуме придумали способ вернуть Instagram* в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США, сообщил Telegram-канал Shot.

Как сообщил вице-спикер Борис Чернышов, сервис может снова стать легальным в России, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. В этом случае, по аналогии с TikTok в США, Instagram* снова смогут разблокировать в нашей стране. И пользователи смогут без проблем ставить лайки под фотографиями друг друга и выкладывать истории.

Депутат подчеркнул, что важно, чтобы управление платформами происходило на равных условиях и с учетом национальных интересов. Это продемонстрировало бы готовность России сотрудничать с глобальными корпорациями на основе уважения и взаимного доверия.

Ранее в России подсчитали, сколько денег потеряет YouTube после блокировки. Согласно исследованию Ассоциации блогеров, на видеохостинг приходится около 50% всего рынка инфлюенс-маркетинга, что составляет примерно 20 миллиардов рублей в год.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия Instagram
23 января 2025, 14:34
Turkish Airlines впервые за 13 лет возобновили авиарейсы в Сирию
Unsplash
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Авиакомпания Turkish Airlines спустя почти 13 лет снова запустила рейсы в Сирию. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Флагманский турецкий перевозчик приостановил вылеты в Сирию 1 апреля 2012 года в связи с начавшейся там гражданской войной.

Первый за долгие годы рейс Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск состоялся 23 января. На борту лайнера находились порядка 350 пассажиров, добавило агентство.

Аэропорт Дамаска приостановил работу 8 декабря 2024 года на фоне обострения ситуации в регионе. Его снова запустили 7 января. Первый самолет после долгого перерыва вылетел в город Шарджа в ОАЭ.

Ранее авиакомпания Syrian Airlines анонсировала возобновление авиасообщения между Москвой и Дамаском. Самолеты из сирийской столицы будут прилетать в московский аэропорт Внуково. Рейсы планируют запустить до конца января.

Турция Сирия Самолеты
23 января 2025, 09:55
Экипаж круизного лайнера встретил пассажиров в униформе Ку-клукс-клана
Unsplash
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Пассажиры круизного лайнера австралийской компании P&O Cruises Australia были ошарашены, когда на борту их встретил персонал в костюмах, напоминающих одежду Ку-клукс-клана (ККК). Об этом сообщил сайт News.com.au.

В Сети теперь вирусится видеоролик с места событий. Один из пассажиров заснял идущий персонал в белой одежде и конусообразных масках.

Позже представитель компании объяснил, эти наряды изображали «перевернутые снежные конусы». После негативной реакции людей члены экипажа немедленно переоделись.

«Мы сожалеем, если этот случай оскорбил наших гостей», - заявили в P&O Cruises Australia.

Ку-клукс-клан - это ультраправая расистская террористическая организация в США. Она отстаивает такие идеи, как превосходство белых. У членов Ку-клукс-клана есть своя униформа - белый халат и конусообразный головной убор.

США Одежда Австралия Расизм
23 января 2025, 09:32
Эрдоган расплакался на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался в время церемонии прощания с погибшими в пожаре на горнолыжном курорте в Болу. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Жертвами ЧП стали 76 человек. На церемонию прощания Эрдоган прибыл со своей женой Эмине. Турецкий лидер принял участие в погребальной молитве и похоронах на кладбище Кылычарслан.

В результате пожара в отеле пострадал 51 человек, 39 уже выписали из больниц. Некоторые из них получили травмы, когда эвакуировались с верхних этажей горящего здания. Во время ЧП в 11-этажной гостинице заходились 238 постояльцев и работников.

Полиция задержала владельца отеля , а также еще восемь человек. После пожара многие пожаловались на отсутствие в здании аварийных систем оповещения и света.

Администрация гостиницы выразила соболезнования семьям погибших и заявила о намерении сотрудничать со следствием. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая пообещал привлечь виновных к ответственности.

Турция Пожары Реджеп Эрдоган

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