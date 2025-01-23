Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру

По его данным, пользователи заметили изменившийся алгоритм рекомендаций. Некоторые также поняли, что их ленты и комментарии подверглись цензуре. Однако представитель самой соцсети отверг причастность к этому.

Ранее президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть сможет продолжать работать в стране, если продаст 50% акций любому американскому бизнесмену. Глава Белого дома отметил, что получил звонки от множества богатых людей, желающих инвестировать в компанию.

Саудовская компания Kingdom Holding тоже выразила желание вложить деньги в TikTok, но выдвинула условие, чтобы соцсеть купил Илон Маск.