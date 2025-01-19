19 января 2025, 07:20

Пользователи TikTok в США получили уведомления о прекращении работы соцсети

РИА «Новости»
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Пользователи видеоплатформы TikTok в США начали получать уведомления о прекращении социальной сети в стране с 19 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

В тексте говорится, что с 19 января соцсеть прекратит работу на территории страны на фоне запрета деятельности в США.

«Сожалеем, что с 19 января закон США о запрете TikTok вступит в силу и вынудит нас сделать оказание услуг временно недоступным», - заявили в компании.

В TikTok отметили, что работают над восстановлением доступа к сервису в США.

Верховный суд США в пятницу отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета социальной сети на территории страны в силу с 19 января. Вступающий в должность с 20 января избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что сам примет решение по судьбе TikTok.

США Соцсети TikTok
19 января 2025, 07:58
Запад уличили в попытках устроить в Сербии цветную революцию
РИА «Новости»
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Иностранная агентура западных стран с помощью студентов и прочих участников протестов пытается провернуть в Сербии цветную революцию. С таким заявлением в эфире TV Happy выступил сербский президент Александр Вучич.

«Все, что они совершают - это попытки цветной революции. Будем до последнего момента ждать, когда окажемся вынуждены ответить. Когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и прочее», - сказал он.

Вучич добавил, что через своих связных иностранные агенты передали некоторым студентам указания «выходить и блокировать шесть полос на Автокоманде». По его словам, все это сделали иностранные инструкторы.

В декабре Вучич сообщил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты. Пограничникам он объяснил свой приезд туристическими целями.

Сербия Запад
19 января 2025, 01:24
Стало известно о готовящейся ночной переброске британских военных в Румынию
РИА «Новости»
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В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Международные учения по проверке оперативного развертывания и укреплению элементов Союзных сил быстрого реагирования пройдут в юго-восточном регионе НАТО, то есть Румынии и Болгарии. Британские военные выдвинулись из мест дислокации 15 января. Сначала они прибыли в район Раковник на западе Чехии, чтобы разместить там главный командный пункт, а в ночь на 19 января они начнут движение вглубь страны.

К 26 января группировка из 300 солдат с 100 единицами техники должна достичь румынской земли, передвигаясь только в ночное время и ранние утренние часы. Они сделают привал в Ранчиржове - расставят палатки, дозаправятся и отремонтируют технику. В обратный путь подразделения выдвинутся в марте.

В общей сложности в учениях Steadfast Dart 2025 примут участие 10 тысяч военных из 10 стран НАТО. Они отработают военные операции в радиусе тысячи километров.

В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Чехия Военные учения Военные НАТО Румыния
18 января 2025, 23:55
Трамп может выслать из США принца Гарри за ложь
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Британского принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил изданию Daily Express.

В 2023 году центр обратился в суд с просьбой предоставить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы изучить законно ли он получил разрешение на пребывание в США после своего признания в употреблении наркотиков.

Министерство внутренней безопасности США не стали подтверждать или опровергать наличие записей о возможном незаконном въезде герцога Сассекского. Позже Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в «защите Гарри».

«Президент Трамп заявлял в прошлом, что примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении… Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро», - подчеркнул Гардинер, Аналитик предположил, что Трамп распорядится опубликовать записи в ближайшие месяцы.

В своих мемуарах принц Гарри написал, что употреблял кокаин.

После этого его призвал принести публичные извинения.

США Наркотики Суд Принц Гарри Дональд Трамп Джо Байден
18 января 2025, 23:50
Тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона
Freepik
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Тысячи протестующих против политики избранного президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил корреспондент агентства, находящийся на одной из площадок сбора демонстрантов, участники мероприятия держал в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «Свободу Палестине», «Планета выше Пентагона» и «Остановите Трампа».

Там же собрались торговцы, продающие значки. Кроме того, несколько демонстрантов соорудили макет танка с надписью «танк мира».

Полицейские не вмешиваются в происходящее, так как мероприятие проходит мирно. Большая часть протестующих - женщины, сообщило агентство Reuters.

Активисты протестуют против политики Трампа, опасаясь, что она будет угрожать их конституционным правам. Организаторы акции прогнозировали, что в мероприятии примут участие 50 тысяч человек, а местная полиция ожидала около 25 тысяч. Кроме того, по всей стране запланировано более 300 других маршей.

На церемонии инаугурации Трампа не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отменивший запланированную поездку в США без объяснения причин, сообщило радио Kp.ru.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп подвел американцев , решив перенести церемонию инаугурации с улицы в ротонду Капитолия.

США Пентагон Вашингтон Протесты Дональд Трамп Палестина

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