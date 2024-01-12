«Полыхнет еще где-нибудь». США и Британию предупредили о последствиях ударов по хуситам

Багдасаров отметил, что Западу не удастся быстро завершить операцию по уничтожению хуситов: он напомнил, что движение «Ансар Алла» обладает большим опытом боевых действий и готово навязать борьбу коалиции под руководством американцев и британцев.

«Система бункеров и туннелей развита, хуситы готовы к долгосрочной войне», - предупредил Багдасаров.

Эксперт предположил, что за ударами по Йемену напряженность в регионе не закончится. Потенциальными очагами он назвал Ливан, где активные действия ведет движение «Хезболла», Западную Сахару и Гибралтар, где располагается британская военная база.

«Региональная война расширяется. Наверняка полыхнет еще где-нибудь», - заключил он.

В ночь с 11 на 12 января Британия и США нанесли по Йемену 73 удара , в результате агрессии погибли по меньшей мере пять человек. Политтехнологи связали действия Запада с попыткой президента Штатов Джо Байдена остаться на своем посту.