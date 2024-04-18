18 апреля 2024, 06:00

Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

РИА «Новости»
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский уличил коллегу из США Роберта Вуда в распространении ложной информации. Его слова передало РИА «Новости».

В Совбезе ООН провели заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи беженцам из Палестины. Во время встречи Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции Америки, где не было требования о немедленном прекращении огня в Газе.

«Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников - это откровенная ложь и манипуляция», - ответил Полянский.

Он подчеркнул, что «такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720». На них ссылается принятая благодаря российскому вето американского проекта резолюция 2728, в которой потребовали прекратить ведение боевых действий в анклаве во время месяца Рамадан.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», - заявил первый зампостпреда России при ООН.

Ранее Дмитрий Полянский назвал стыдом и позором заявления председателя правительства Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Политик обвинил правительство РФ в том, что страна якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Также Японию пристыдила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, постпред страны в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» РФ.

США Россия ООН
18 апреля 2024, 06:19
Колумбия захотела стать полноправным членом БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал продвигать кандидатуру Колумбии для вступления в БРИКС. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил на двусторонних переговорах в Боготе, что его страна готова стать полноправным членом. Об этом сообщил МИД.

«Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», - сообщила пресс-служба.

Лидеры встретились на полях Бразильско-Колумбийского бизнес-форума и Международной книжной ярмарки. Густаво Петро и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили сотрудничество в сферах экологии, энергетики, образования, совместную работу на международных площадках. Они согласились с необходимостью реформировать систему глобального управления и финансовую архитектуру.

Французский политик Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании НАТО к войне с БРИКС. По его мнению, украинский лидер попытался обернуть ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу.

Дипломатия Бразилия Международные отношения БРИКС
18 апреля 2024, 04:49
Китай заподозрили в создании армии для победы над США
РИА «Новости»
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Китай создает армию, предназначенную для победы над США. Такое заявление сделал министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по вооруженным делам, его слова привело РИА «Новости».

«Они (Китай - прим. ред.) создают армию, предназначенную для победы над Соединенными Штатами», - заявил Кендалл.

Министр отметил, что самой его большой заботой является время. США участвуют в гонке за военно-технологическим превосходством, заявил Кендалл.

Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны КНР Дун Цзюнь впервые за полтора года пообщались по телефону 16 апреля. Пауза возникла из-за визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В тот же день председатель Китая Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили кризис на Украине. Они выступили против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.

США Конгресс США Армия Китай
18 апреля 2024, 04:41
Немецкого миллиардера заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Москву к любовнице
Freepik
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Немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, которого еще в 2018 году признали мертвым после катания на лыжах в Альпах, нашли в Москве у любовницы. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Когда Карл-Эриван Хауб исчез, то власти поручили найти бизнесмена. Поиски вели шесть дней, к ним подключили пять вертолетов. Спасатели полностью обследовали альпийскую местность, но так и не обнаружили тело предпринимателя. На тот момент ему было 58 лет. После происшествия мужчину посчитали мертвым.

Однако все изменилось после расследования телеканала RTL и журнала Stern. Журналисты выяснили, что миллиардер живет в Москве вместе с молодой любовницей по имени Вероника Ермилова. По предварительным данным, он за три дня до исчезновения звонил девушке, один из телефонных разговоров длился больше часа.

По неуточненной информации, Ермилова была руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало пешие и лыжные экскурсии для альпинистов. Помимо этого, Веронику заподозрили в связях с ФСБ РФ.

Хауб был управляющим директором и совладельцем немецкого гиганта супермаркетов и розничной торговли Tengelmann Group. У него остались жена и двое детей, а также большая организация, в которой работали примерно 75 тысяч сотрудников.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский тоже может сбежать из страны. По его прогнозу, это произойдет уже этой осенью.

Побеги Москва
18 апреля 2024, 03:17
Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит
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Женщина привезла труп своего дяди в банк в Рио-де-Жанейро, чтобы оформить на него кредит. Об этом рассказали в газете Vanguardia со ссылкой на видео, которое записали сотрудники банковского учреждения.

По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).

«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита - прим. ред.)», - сказано в публикации.

Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.

«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», - написано в материале.

В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.

Ранее пожилой мужчина в США попытался купить ребенка у матери в магазине. Он предложил женщине 100 тысяч долларов.

Банки Женщины Кредиты Мужчины

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