Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков

В Совбезе ООН провели заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи беженцам из Палестины. Во время встречи Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции Америки, где не было требования о немедленном прекращении огня в Газе.

«Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников - это откровенная ложь и манипуляция», - ответил Полянский.

Он подчеркнул, что «такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720». На них ссылается принятая благодаря российскому вето американского проекта резолюция 2728, в которой потребовали прекратить ведение боевых действий в анклаве во время месяца Рамадан.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», - заявил первый зампостпреда России при ООН.

Ранее Дмитрий Полянский назвал стыдом и позором заявления председателя правительства Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Политик обвинил правительство РФ в том, что страна якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Также Японию пристыдила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, постпред страны в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» РФ.