Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН при землетрясении в Нью-Йорке

«Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого», - написал он.

Полянский отметил, что Нью-Йоркская система экстренных оповещений начала рассылать на мобильные телефоны предупреждения о земляных толчках только в момент выступления России. Вибрации под землей «ощущались прилично», некоторые из присутствующих в зале были готовы выбежать из помещения.

Ранее стало известно, что работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения. Специалисты провели проверку воздушных гаваней на возможные повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,1 начались в штате Нью-Джерси 5 апреля. Главу США Джо Байдена проинформировали о произошедшем.