06 апреля 2024, 01:09

Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН при землетрясении в Нью-Йорке

Читайте нас в: Google Новости

Заминка, с которой начали выступление в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, была связана с землетрясением, случившемся за полчаса до начала собрания. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого», - написал он.

Полянский отметил, что Нью-Йоркская система экстренных оповещений начала рассылать на мобильные телефоны предупреждения о земляных толчках только в момент выступления России. Вибрации под землей «ощущались прилично», некоторые из присутствующих в зале были готовы выбежать из помещения.

Ранее стало известно, что работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения. Специалисты провели проверку воздушных гаваней на возможные повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,1 начались в штате Нью-Джерси 5 апреля. Главу США Джо Байдена проинформировали о произошедшем.

Нью-Йорк Землетрясения ООН
06 апреля 2024, 01:19
Повестки белорусам теперь будут отправлять в СМС-сообщениях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о поправках в законодательство по вопросам обеспечения нацбезопасности, в том числе он подразумевает возможность отправлять СМС-повестки в военкомат. Документ опубликовали на правовом сайте.

Закон приняли в нижней палате парламента 28 февраля и одобрили в верхней палате 20 марта.

Как отметили в парламенте, инициатива нужна для комплексного совершенствования правоотношений в области обеспечения национальной безопасности с целью усиления эффективности реагирования на вероятные угрозы.

Благодаря таким мерам скорректируют законодательство в оборонной области, труде, государственном социальном страховании и об административных правонарушениях.

Ранее Лукашенко подписал закон, предусматривающий внесение комплексных поправок к закону о президенте страны. Поправки учитывают положения обновленной Конституции государства и правоприменительную практику. В последний раз документ корректировали в 2006 году.

Законы Александр Лукашенко
05 апреля 2024, 23:42
Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали из-за землетрясения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке попросили посетителей выйти из здания из-за землетрясения. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава российского представительства Александр Захаров.

Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке попросили посетителей выйти из здания из-за землетрясения. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава российского представительства Александр Захаров.

Эвакуацию провели в целях безопасности на случай повторных подземных толчков. Кроме того, помещение осмотрят на предмет возможных повреждений.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ранее заявила о приостановке работы международных аэропортов имени Джона Кеннеди и Ньюарк с целью проведения проверки воздушных гаваней на возможные полученные повреждения в ходе землетрясения.

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка.

Нью-Йорк Землетрясения
05 апреля 2024, 22:20
Круизный паром Megastar врезался в пристань в Финляндии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пассажирский паром Megastar во время стоянки в Хельсинки врезался в пристань. О происшествии написало финское издание Yle.

По информации газеты, столкновение произошло из-за погоды - в Финляндии задули сильные ветры. Сведения издания подтвердила директор по связям с общественностью судоходной компании Tallink Silja Марика Нёйд.

Паром получил незначительные повреждения. Пассажиры практически не почувствовали столкновения, но судно отправилось в рейс с существенной задержкой в полтора часа. В это время паром осматривали специалисты.

Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок. С 15 апреля начнут действовать ограничения на въезд по морю.

Финляндия Погода
05 апреля 2024, 21:32
Использование флага Российской империи станет поводом для штрафов в Молдавии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Молдавии черно-желто-белый флаг Российской империи признали экстремистским. Об этом сообщил местный телеканал TVR.

Решение принял суд Кишинева по иску сразу трех ведомств страны - Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности.

За использование флага на территории республики обычным гражданам и юридическим лицам пригрозили исправительными работами на срок до 60 часов и штрафами в национальной валюте, суммы которых эквивалентны 250–1700 долларам.

В материале на сайте телеканала заявили, что вердикт вынесли из-за того, что этот триколор «продвигают Кремль и Владимир Путин в качестве символа Новороссии».

Ранее Белый дом принял решение запретить вывешивать над посольствами США радужные ЛГБТ*-флаги, а также знамя Конфедерации и флаг сторонников экс-президента страны Дональда Трампа с лозунгом «Снова сделаем Америку великой».

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Штрафы Суд Молдавия Россия

Новости по теме