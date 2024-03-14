14 марта 2024, 21:14

Полянский призвал найти виновных в подрыве «Северного потока»

РИА «Новости»
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Виновных в подрыве трубопроводов «Северного потока» необходимо установить. Они должны предстать перед судом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости».

«Москву не устроят выводы расследования, утверждающие лишь, что „его взорвали“», - отметил он.

Полянский отметил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ не принесли результатов. Они отказались установить двустороннее сотрудничество со стороны России.

По словам дипломата, Совет безопасности ООН обсудит вопрос о необходимости проведения международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки» по запросу России.

По словам Полянского, западные страны прекратили расследования по поводу ЧП с российскими газопроводами, чтобы вывести из-под удара очевидного подозреваемого в этом теракте.

Газопровод Северный поток — 2 Россия Северный поток
14 марта 2024, 19:19
Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном американском городе
Unsplash
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Полчища крыс в США начали проникать в хранилище улик управления полиции Нового Орлеана и есть изъятые наркотики. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Глава местной полиции Энн Киркпатрик на заседании городского совета рассказала, что устаревшее здание штаб-квартиры участка на улице Брод-стрит давно стало пристанищем для грызунов.

«Они едят изъятую марихуану. Фактически крысы находятся под кайфом!» - отметила она.

Глава участка добавила, что тараканы и грызуны-наркоманы в буквальном смысле затерроризировали полицейских.

«Они приходят с утра на работу и видят на столах крысиный помет, что негативно сказывается на их духе. Мы говорим своим людям, что ценим их. Но есть ли у нас право рассуждать про это, раз мы позволяем им работать в таких условиях?» - заключила Киркпатрик.

В конце прошлого года нашествие крыс произошло в школах во французском Марселе.

США Полиция
14 марта 2024, 19:18
«Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резкие слова главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес папы римского. По ее мнению, такой пощечины от ЕС Святой престол еще никогда не получал.

«Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», - призналась она.

Также Захарова обратила внимание на то, как Запад подлым образом начал перекладывать всю ответственность с себя на Украину. И это при том, что страна стала просто жертвой безумных интриг, подчеркнула дипломат.

«Истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул, - именно коллективный Запад», - напомнила представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что папа римский «вошел в сад, в который его никто не звал». Так он прокомментировал высказывания понтифика о том, что Украине лучше поднять белый флаг и начать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», - указал Боррель.

Мария Захарова Евросоюз Папа римский
14 марта 2024, 19:16
ЦРУ тайно занялось дискредитацией китайских властей
РИА «Новости»
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ЦРУ с 2019 года запустило в китайских соцсетях тайную кампанию, чтобы настроить общественное мнение против руководства КНР. Поручение разведчикам дала администрация бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters.

Три бывших чиновника и источники разведки рассказали изданию о планах американского правительства, реализацию которых начали спустя два года после вступления Трампа в должность.

По данным собеседников Reuters, команда ЦРУ распространяла сведения о том, что члены правящей Коммунистической партии якобы прятали деньги за рубежом. Причем средства, указывали в публикациях, чиновники получали незаконно.

В информации, тиражируемой американской разведкой, говорили и о коррумпированности и расточительности китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Все усилия ЦРУ, указали в материале, преследовали одну цель - спровоцировать паранойю у высшего руководства Китая и заставить власти КНР тратить ресурсы на борьбу в Сети.

Инициативу управления оценили в китайском МИД. Дипломаты заметили, что правительство Соединенных Штатов ради манипуляций общественным мнением и распространения ложных данных использует медиа-платформы как оружие.

Авторы статьи подчеркнули, что неизвестно, продолжила ли администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена программу его предшественника. Обычно, отметили источники в разведке, полномочия ЦРУ зачастую остаются в силе при всех администрациях.

Разведка США Чиновники Деньги Китай
14 марта 2024, 18:33
Европа вспомнила о румынском золоте
РИА «Новости»
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Россия должна вернуть Румынии национальное достояние. В принятой депутатами Европарламента резолюции указали, что речь в том числе идет о золотом запасе и культурных ценностях.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», - подчеркнули в документе.

Депутаты пришли к выводу, что Россия якобы не вернула балканскому государству государственные золотые резервы, переданные ей на хранение в 1916–1917 годах. Они также указали, что Румыния не получили назад культурные, религиозные и архивные ценности. В ЕП отметили, что действия российской стороны нарушают международное право.

Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС депутаты призвали добавить возвращение национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией. Сделают это сразу же после того, как появится возможность возобновить политический диалог.

Вопрос о скифском золоте, которое суд Амстердама решил передать Украине, хотят поднять в ЕСПЧ. Иски в организацию направили четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды.

Золото Депутаты Европа Россия Румыния

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