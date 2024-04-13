Полянский назвал позором заявление Кисиды о ядерных угрозах России

«Какой стыд и позор», - написал Полянский.

Японский премьер-министр прибыл накануне в Вашингтон. В четверг, 11 апреля, в рамках визита Кисида выступил перед конгрессменами и поклялся, что Япония останется верным союзником и другом США.

Политик обвинил российские власти в том, что она якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия». По словам Кисиды, еще одна катастрофа, которая возможна в настоящее время, вызвала обеспокоенность во всем мире.

Ранее на заседании Совбеза организации зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. Вот только в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки японских городов.