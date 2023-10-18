Читайте нас в:

«Миллионы украинцев покинули родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об „украинской партии“ в Польше. Это далекая и туманная, но реальная перспектива», - заявил автор статьи.

В течение ближайших пяти лет сотни тысяч беженцев смогут получить паспорт Польши и начать участвовать в политической жизни. В издании предупредили, что в парламенте может появиться проукраинская партия, которая займется продвижением интересов киевского режима.

Руководитель гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская подтвердила, что в Польше наряду с США и Германией действует самая мощная украинская диаспора. Она заявила, что каждый украинец является агентом влияния свой страны, независимо от места пребывания. Эти люди, по ее словам, ежедневно лоббируют интересы Украины.

Опросы показали, что поляки устали помогать украинцам. На ближайших парламентских выборах спрогнозировали победу партии «Конфедерация» , которая вместе с фракцией «Право и справедливость» выступила против поддержки киевского режима.

Кабмин Польши допустил, что в 2024 году отменял льготы для украинских беженцев.