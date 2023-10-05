Поляки заявили об «обмане глупой Европы» нелегальными мигрантами
Большинство нелегальных мигрантов в Польше в итоге добираются до Германии. Они «обманывают глупую Европу», заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио.
Он пожаловался, что большинство беженцев не ищут убежища в Польше, а проникают в ФРГ обманным путем. Таким образом иностранцы пытаются получить больше социальных пособий.
«Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают „глупую Европу“», - заявил Вонсик.
По его словам, некоторые нелегалы злоупотребляют правом убежища и говорят, что ищут международной защиты в Польше. При этом почти никто из них не добирается до центра содержания беженцев.
«Оказывается, что 90% - это мигранты, а не беженцы», - добавил замглавы МВД Польши.
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в сентябре обратилась к Еврокомиссии с просьбой помочь снизить поток мигрантов. На остров Лампедуза ежедневно прибывают тысячи нелегалов из Северной Африки.