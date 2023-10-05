Поляки заявили об «обмане глупой Европы» нелегальными мигрантами

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Он пожаловался, что большинство беженцев не ищут убежища в Польше, а проникают в ФРГ обманным путем. Таким образом иностранцы пытаются получить больше социальных пособий.

«Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают „глупую Европу“», - заявил Вонсик.

По его словам, некоторые нелегалы злоупотребляют правом убежища и говорят, что ищут международной защиты в Польше. При этом почти никто из них не добирается до центра содержания беженцев.

«Оказывается, что 90% - это мигранты, а не беженцы», - добавил замглавы МВД Польши.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в сентябре обратилась к Еврокомиссии с просьбой помочь снизить поток мигрантов. На остров Лампедуза ежедневно прибывают тысячи нелегалов из Северной Африки.