Поляки оказались в недоумении после поста президента Дуды о яйцах

«Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит „иметь яйца“. Она знает!» - гласило послание в аккаунте польского президента.

Кому именно оно было адресовано, неясно. Позже запись пропала, но пользователи интернета помнят все. Многие комментаторы опубликовали скриншот публикации с личными подписями.

Кто-то задался вопросом об очередном подорожании яиц в магазинах, а один пользователь и вовсе многозначительно намекнул, что в семье президента Дуды глава вовсе не он.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик», - написал один из пользователей.

Сам президент не прокомментировал причину появления поста в своем аккаунте, как и значение самой записи.

До этого в Раде подняли на смех украинского главкома Валерия Залужного. Депутат Верховной рады высмеяла его новый диплом по праву и помощницу, которая пишет о необходимости «прибухнуть» и устроить разврат.