Поляки не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий к стране

Так глава Минобороны Польши прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий. Польская сторона сделает все, чтобы подготовиться к разным ситуациям, ничто не усыпит внимание государства, заявил Косиняк-Камыш.

«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», - добавил он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Россия направит свои войска в Польшу только при одном условии : если это государство совершит нападение на РФ. Путин объяснил, что у его страны нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в каком-либо другом государстве Европы.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс «уничтожит Калининградскую область». Политик назвал регион «оккупированным».