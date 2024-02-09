09 февраля 2024, 18:40

Поляки не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий к стране

Unsplash
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Польша сфокусировалась на шагах по повышению своей обороноспособности, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. Его слова привела «Газета.ru».

Так глава Минобороны Польши прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий. Польская сторона сделает все, чтобы подготовиться к разным ситуациям, ничто не усыпит внимание государства, заявил Косиняк-Камыш.

«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», - добавил он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Россия направит свои войска в Польшу только при одном условии : если это государство совершит нападение на РФ. Путин объяснил, что у его страны нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в каком-либо другом государстве Европы.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс «уничтожит Калининградскую область». Политик назвал регион «оккупированным».

Европа Россия Владимир Путин Польша Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 18:10
«Места хватит всем». Белорусов призвали рожать детей в Башкортостане
Pxhere
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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в республике с удовольствием примут всех белорусов, готовых создавать здесь семьи. Заявление политика прозвучало 9 февраля на бизнес-форуме «Беларусь — Башкортостан» в Минске.

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», - сказал он во время пленарного заседания.

Назаров отметил, что в Башкортостане на 43 тысячах квадратных километров живут 4,1 миллиона человек, а в Белоруссии на 207 тысячах «квадратов» - порядка 9,2 миллиона.

«Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите - детей своих отправляйте», - обратился к белорусам Назаров.

В своем Telegram-канале Назаров написал, что форум «Беларусь - Башкортостан» станет новым импульсом для развития двухсторонних контактов. Он отметил, что мероприятие посетили свыше 400 представителей бизнеса от обеих республик.

Как сообщало ранее БелТА , глава Башкортостана Радий Хабиров во время открытия форума заявил, что Белоруссия является главным партнером республики и народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость.

Белоруссия Дети Семья Минск Бизнес
09 февраля 2024, 17:56
Дания допустила конфликт России и НАТО в течение пяти лет
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Конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его процитировало агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО», - считает датский министр.

Упомянутая статья Североатлантического договора подразумевает, что нападение на одну или несколько стран - членов альянса в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Поульсен констатировал, что потенциал российского военного производства вырос, и счел, что в связи с этим Дании стоит увеличить инвестиции в этой сфере. По его мнению, НАТО может столкнуться с гибридными атаками, хотя угрозы конкретно Дании министр не увидел.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном указал на то, что развязывание глобальной войны поставит все человечество на грань уничтожения, так что это «противоречит здравому смыслу».

Дания Россия НАТО
09 февраля 2024, 16:30
Путин раскрыл Карлсону секрет патриотизма в России
РИА «Новости»
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Бережное отношение к культуре и религии является основой безопасности России и патриотизма. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он объяснил, что многие народы считают Россию своей Родиной, а ее народ - большой семьей. По этой причине в стране можно наблюдать высокий уровень патриотизма, добавил Путин.

«Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи», - он.

Российский лидер подчеркнул, что семья является основой государства, а понятия Родины и семьи имеют крепкую связь. По его словам, без уверенности в завтрашнем дне для страны нельзя обеспечить «нормальное будущее для своих детей и для своей семьи».

«Вот почему в России так развит патриотизм», - заключил Путин.

Интервью Такера Карлсона с российским лидером за 12 часов в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз. По мнению политолога Анны Богачевой, видеозапись беседы может стать основой для изменения отношения иностранцев к России. Она добавила, что американцы ощущают нехватку плюрализма мнений в медийном пространстве.

Дети Семья Россия Религия Владимир Путин Патриотизм Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:24
«Не забывать уроки истории». Интервью Путина откроет Западу глаза на угрозу нацизма
Пресс-служба Кремля
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону покажет политикам Запада опасность поддержки нацистских идей. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она назвала Россию мощным щитом против распространения идеологии неонацизма в мире.

«Пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории», - подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что идеология нацизма - противоестественна для человека. Целью специальной военной операции сегодня является денацификация. От влияния нацистской идеологии пытались избавиться советские солдаты и в годы Великой Отечественной войны.

В интервью Карлсону Путин рассказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Президент Украины обещал мир своему народу, но предал избирателей и встал на сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес предположил, что интервью Путина произведет в США эффект землетрясения. Российскому президенту удалось разоблачить «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

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