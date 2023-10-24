Полуфиналистка конкурса «Мисс Земля» умерла в 34 года

Колумбийская актриса и модель, участница конкурса красоты «Мисс Земля - 2014» Алехандра Вильяфанье умерла от рака. Об этом сообщил журнал Chronicles.

Алехандре Вильяфанье было 34 года. Последние полтора года она боролась с онкологическим заболеванием. Врачи сделали женщине две операции, но победить болезнь не смогли.

«Бог выбирает лучшие цветы для своего сада. Дочь моя, твое наследие навсегда останется во мне», - заявил отец Алехандры.

В 2014 году Алехандра победила в конкурсе красоты «Мисс Земля Колумбия» и дошла до полуфинала международного состязания «Мисс Земля». После этого занялась актерской карьерой и снялась в нескольких сериалах, таких как «Ты не забудешь мое имя», «Медсестры», «Скрытая правда» и «Избранная внучка».