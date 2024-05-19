«Получен сигнал». КСИР установил точное место падения вертолета иранского президента

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«Получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия», - заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде.

По его словам, поисково-спасательные отряды отправили в район ЧП. Также военный выразил надежду на получение хороших новостей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется , что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.