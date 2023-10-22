Полтора миллиона жителей Газы покинуло свои дома с начала эскалации конфликта

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Накануне сообщалось, что свое жилье бросили 1,4 миллиона палестинцев. По данным Ближневосточного агентства помощи беженцам, более 500 человек укрываются во временных приютах. Согласно отчету, переполненность укрытий растет, а жизненно важные ресурсы, такие как вода, лекарства и еда, находятся в критическом дефиците.

Утром 21 октября контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта с Газой, открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Между тем Израиль продолжает атаковать сектор Газа. По данным СМИ, военные якобы целятся в убежища для гражданского населения, в том числе школы и больницы.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября. Боевики движение ХАМАС выпустили по израильской территории тысячи ракет со стороны сектора Газа. Израиль в ответ объявил о переходе страны в «состояние войны».