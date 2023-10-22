Полтора миллиона жителей Газы покинуло свои дома с начала эскалации конфликта
Число жителей сектора Газа, которые покинули свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, достигло полутора миллионов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей анклава.
Накануне сообщалось, что свое жилье бросили 1,4 миллиона палестинцев. По данным Ближневосточного агентства помощи беженцам, более 500 человек укрываются во временных приютах. Согласно отчету, переполненность укрытий растет, а жизненно важные ресурсы, такие как вода, лекарства и еда, находятся в критическом дефиците.
Утром 21 октября контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта с Газой, открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.
Между тем Израиль продолжает атаковать сектор Газа. По данным СМИ, военные якобы целятся в убежища для гражданского населения, в том числе школы и больницы.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября. Боевики движение ХАМАС выпустили по израильской территории тысячи ракет со стороны сектора Газа. Израиль в ответ объявил о переходе страны в «состояние войны».