Полтонны космического мусора обрушилось на деревню в Кении

Светящееся металлическое кольцо диаметром около 2,5 метра обрушилось с неба на территорию округа Макуэни в понедельник, 30 декабря. Предположительно, это было разделительное кольцо ракеты-носителя.

«Никто не пострадал, но жители испугались, опасаясь бомбы или чего-то похуже», - отметили в материале.

В Кенийском космическом агентстве рассказали, что обычно подобные ракеты проектируются таким образом, чтобы в случае ЧП сгореть в атмосфере Земли или же рухнуть на необитаемые территории, например, в океан. Но в этот раз что-то пошло не так. Специалисты назвали случившееся единичным случаем.

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