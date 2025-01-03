03 января 2025, 09:31

Полтонны космического мусора обрушилось на деревню в Кении

Читайте нас в: Google Новости

Кусок космического мусора весом почти в половину тонны упал на деревеню в Кении и напугал ее жителей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Светящееся металлическое кольцо диаметром около 2,5 метра обрушилось с неба на территорию округа Макуэни в понедельник, 30 декабря. Предположительно, это было разделительное кольцо ракеты-носителя.

«Никто не пострадал, но жители испугались, опасаясь бомбы или чего-то похуже», - отметили в материале.

В Кенийском космическом агентстве рассказали, что обычно подобные ракеты проектируются таким образом, чтобы в случае ЧП сгореть в атмосфере Земли или же рухнуть на необитаемые территории, например, в океан. Но в этот раз что-то пошло не так. Специалисты назвали случившееся единичным случаем.

Ранее ученый рассказал об особенностях упавшего в Якутии астероида. Траекторию движения небесного тела смогли рассчитать заранее.

Космос
03 января 2025, 09:20
Токаев рассказал об отношениях Путина и Назарбаева
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин встретились в декабре в Ново-Огареве как давние друзья и коллеги. Такое мнение в интервью местной газете Ana tili высказал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев напомнил, что декабрьская встреча была второй в 2024 году, о первой в СМИ не писали.

«Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», - отметил президент Казахстана.

Назарбаев тесно связан с Кремлем. В прошлом, когда он был председателем Совета министров Казахстана, а потом и президентом республики, Назарбаев много времени проводил в Москве в командировках на съездах и в рабочих визитах, пояснил Токаев.

Встреча Путина и Назарбаева прошла в Ново-Огареве 14 декабря. В СМИ не сообщались подробности беседы.

Казахстан Кремль Международные отношения Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
03 января 2025, 07:33
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  на стадии обсуждения находятся вопросы некой расчетной единицы или собственной валюты. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время платежные системы стран связаны с определенными валютами, сильно интегрированы в мировую платежную систему.

«В целом есть понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют, экспертами высказывались предложения и по созданию некой расчетной единицы ШОС или собственной валюты, но пока эта работа находится на стадии обсуждения», - сказал Ермекбаев.

ШОС основали в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Иран, Индия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели - Монголия и Афганистан.

Cтраны-партнеры организации - Шри-Ланка, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Непал, Мьянма, Мальдивы, Кувейт, Египет, Камбоджа, Бахрейн, Армения и Азербайджан.

Курс валют ШОС
03 января 2025, 06:03
Легендарный особняк из фильма «Один дома» продали прямо перед Рождеством
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Особняк из комедии «Один дома», в котором жила семья главного героя Кевина Маккалистера, продали за 5,25 миллиона долларов (более 53 миллиардов рублей) прямо перед Рождеством. Об этом сообщило издание Independent.

Культовый особняк общей площадью 836 квадратных метров находится в штате Иллинойс в деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго. Его возвели в 1921 году.

В особняке имеются четыре камина, две прачечные, барная стойка, тренажерный зал, личный кинозал и крытая спортивная площадка. На продажу его выставили еще в мае 2024 года, причем покупатель нашелся уже через неделю, но сделку так и не заключили.

Актер Маколей Калкин, сыгравший главного героя, признался, что тоже задумывался о покупке дома, когда тот выставили на продажу.

«Я почти решился купить его - просто ради смеха», - сказал он.

В последний раз особняк продали в 2012 году. Тогда цена покупки составила 1,58 миллиона долларов (более 160 миллионов рублей).

Прошлым летом американский рэпер Канье Уэст продал свой разрушенный особняк в городе Малибу, который хотел перестроить в бомбоубежище, но передумал.

США Доллары США Кино Фильмы Недвижимость Деньги Новый год
03 января 2025, 04:22
Число жертв авиакатастрофы в Калифорнии выросло до двух человек
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Число жертв крушения небольшого самолета в городе Фуллертон в американском штате Калифорния увеличилось до двух человек, пострадали — 18. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Число жертв крушения небольшого самолета в городе Фуллертон в американском штате Калифорния увеличилось до двух человек, пострадали - 18. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

«Две подтвержденные смерти, 10 человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте», - заявили в городской полиции.

В настоящее время продолжается расследование происшествия.

Самолет потерпел крушение, упав на здание неподалеку от аэропорта Фуллертона днем 2 января. Произошло возгорание, пожару присвоили четвертую категорию сложности. По словам очевидцев, над местом падения самолета поднимались столбы густого черного дыма.

Ранее в Южной Корее полиция обыскала региональные офисы и головное отделение авиакомпании Jeju Air после крушения самолета Boeing 737-800, перевозящего 181 пассажира из Таиланда. Тогда погибли 179 человек. Идет работа по расшифровке черных ящиков.

США Смертность Авиакатастрофы Самолеты Калифорния Полиция

Новости по теме