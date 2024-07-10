10 июля 2024, 16:59

Полсотни попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое

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После того как Соединенные Штаты ввели санкции против 53 перевозящих российскую нефть танкеров, лишь три из них смогли продолжить работу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Полсотни танкеров оказались в простое из-за американских ограничений. Подавляющая часть судов находится в Черном и Балтийском морях, в ремонтных верфях Китая, у берегов Владивостока, Южной Кореи и в Суэцком канале.

Из попавших под санкции 52 танкеров 41 судно относилось к классу нефтеналивных. Это около 7,5% флота судов, занимающихся транспортировкой российской нефти с начала 2023 года.

На прошлой неделе администрация американского лидера Джо Байдена заблокировала предложение Минфина об ужесточении санкций в отношении танкеров, перевозящих нефть из России.

США Санкции Нефть
10 июля 2024, 15:47
Сотни редких змей в штанах попытался провезти контрабандист из КНР
Freepik
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В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей. Как сообщил телеканал CNN, контрабандист хотел перебраться через порт Футянь, а рептилий спрятал в штанах.

В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей. Как сообщил телеканал CNN , контрабандист хотел перебраться через порт Футянь, а рептилий спрятал в штанах.

Путешественника остановили, когда он пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, уточнило издание Channel NewsAsia. При досмотре сотрудники таможни обнаружили, что карманы брюк пассажира были набиты шестью холщовыми сумками и заклеены скотчем.

«После вскрытия каждого мешка были обнаружены живые змеи всевозможных форм, размеров и цветов», - рассказали журналистам в таможенных органах страны.

Всего у мужчины изъяли 104 пресмыкающихся. Среди них были молочная змея, западная свиноносая змея, кукурузная змея (он же маисовый полоз), техасская крысиная змея и бычья змея.

«Ни один из видов не является ядовитым», - уточнили авторы материла.

Ранее таможенники пресекли вывоз 10 тонн морского огурца из России в Китай. Общая стоимость деликатеса превышала 100 миллионов рублей.

Таможня Контрабанда Гонконг Китай Змеи
10 июля 2024, 15:03
Гуманитарная катастрофа. Ельцин предупреждал о фатальности бомбардировок Югославии НАТО
Global Look Press
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Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с Биллом Клинтоном называл бомбардировки Югославии фатальной ошибкой НАТО. Рассекреченную стенограмму разместили на сайте архива нацбезопасности США.

Телефонный разговор между ними состоялся 19 апреля 1999 года. В ходе беседы Борис Ельцин отметил, что агрессия альянса стала причиной гуманитарной катастрофы. Он также добавил, что бомбардировки Югославии значительно ухудшили отношения США и России.

«Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», - заявил экс-президент России своему собеседнику.

В марте этого года Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке Североатлантического альянса на Югославию. Ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой теме.

НАТО Борис Ельцин
10 июля 2024, 10:30
«Переключитесь на свои новые отечества». Захарова обратилась к «отъехавшим»
РИА «Новости»
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Уехавшим из России людям следует переключиться на свои новые отечества. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила о любимых народом знаменитостях, которые в 2022 году уехали и стали гражданами Израиля. Эти люди много лет не замечали, как страдают российские дети, а теперь не видят, что происходит в их новом отечестве, подчеркнула она.

«Хочется сказать, да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами! Спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества», - подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала заявление певицы Аллы Пугачевой о трагедии в Киеве. Артистка отметила, что «бог терпелив, но всему есть предел». Представитель МИД в ответ подчеркнула, что «бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко».

Мария Захарова Россия МИД РФ
10 июля 2024, 09:25
Стала известна дата выхода пятой части «Шрека»
Global Look Press
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Пятая по счету часть анимации «Шрек» выйдет 1 июля 2026 гола в Соединенных Штатах. Об этом сообщила киностудия DreamWorks в социальной сети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», - указали в публикации.

Героев все так же озвучат голливудские актеры. Голосом Майка Майерса заговорит сам Шрек. Осла озвучит Эдди Мерфи, а Фиону - Кэмерон Диас. Новость о запуске очередного мультфильма киностудия сопроводила промороликом. На нем под звуки знаменитой песней All Stars группы Smash Mouth появляется цифра пять с ушами, как у Шрека.

Актер Эдди Мерфи в беседе с порталом Collider сообщил, что специалисты вовсю работают над созданием новой части мультфильма. Однако он говорил, что выпуск пятого «Шрека» ожидается в следующем году. Сам Мерфи уже успел записать некоторые реплики из первого акта.

Актеры

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