Полсотни попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое

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Полсотни танкеров оказались в простое из-за американских ограничений. Подавляющая часть судов находится в Черном и Балтийском морях, в ремонтных верфях Китая, у берегов Владивостока, Южной Кореи и в Суэцком канале.

Из попавших под санкции 52 танкеров 41 судно относилось к классу нефтеналивных. Это около 7,5% флота судов, занимающихся транспортировкой российской нефти с начала 2023 года.

На прошлой неделе администрация американского лидера Джо Байдена заблокировала предложение Минфина об ужесточении санкций в отношении танкеров, перевозящих нефть из России.