Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

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Генерала подозревают в нарушениях при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире альянса. Он пытался продвинуть польского кандидата. Поведение Якубчика оценили как гомофобное и расистское.

«Это, к сожалению, еще одно роковое кадровое решение наших предшественников», - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.

Издание отметило, что поляки начали покидать свои посты в НАТО, теряя позиции в союзных структурах. Отмечается, что по неофициальной информации польский кандидат претендовал на должность заместителя генсека НАТО.

Этой весной со скандалом сняли с должности командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава. Громадзиньского. Служба военной контрразведки Польши начала в отношении него проверку.