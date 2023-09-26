Польское следствие сделало окончательные выводы об упавшей в Пшеводуве ракете
Ракета, упавшая в середине ноября прошлого года на территорию Польши, была украинской. Данные об этом подтвердили следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося, сообщила со ссылкой на источники польская газета Rzeczpospolita.
По информации собеседников издания, украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов. Несмотря на это, в республике установили причины ЧП, из-за которого погибли два фермера, указала газета.
Сделанные выводы, по данным Rzeczpospolita, категоричны и исключают возможность запуска этой ракеты с российской стороны.
«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», - привело издание мнение экспертов из прокуратуры.
Пресс-секретарь главного надзорного ведомства Польши Лукаш Лапчиньский, в свою очередь, подчеркнул, что «выводы получены», но в силу засекреченного характера их содержание не раскрывается. По его словам, следственные действия на польской территории исчерпаны.
«Мы направили запрос о правовой помощи Украине и ждем ответ», - заключил Лапчиньский.
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