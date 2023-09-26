Польское следствие сделало окончательные выводы об упавшей в Пшеводуве ракете

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По информации собеседников издания, украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов. Несмотря на это, в республике установили причины ЧП, из-за которого погибли два фермера, указала газета.

Сделанные выводы, по данным Rzeczpospolita, категоричны и исключают возможность запуска этой ракеты с российской стороны.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», - привело издание мнение экспертов из прокуратуры.

Пресс-секретарь главного надзорного ведомства Польши Лукаш Лапчиньский, в свою очередь, подчеркнул, что «выводы получены», но в силу засекреченного характера их содержание не раскрывается. По его словам, следственные действия на польской территории исчерпаны.

«Мы направили запрос о правовой помощи Украине и ждем ответ», - заключил Лапчиньский.

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