19 декабря 2023, 02:56

Польское Минобороны ликвидировало «смоленскую» комиссию

РИА «Новости»
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Комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, была ликвидирована. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей.

Польские власти исполнили распоряжение нового министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

«Члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны», - уточнил Сеймей.

В ближайшее время планируют создать специальную группу, которой поручат проанализировать деятельность ликвидированной комиссии. В разное время ее участники представили несколько докладов, причем с разными выводами. В крушении самолета обвиняли то российских авиадиспетчеров, то утверждали, что взорвалась бомба на борту.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему Польша отказалась от обвинения России в крушении Ту-154 под Смоленском. По его словам, авиакатастрофу использовали для борьбы с Россией. Теперь партия Качиньского «Право и справедливость» потеряла власть, так как правительство сформировал ее главный оппонент Дональд Туск. Он тоже антироссийский политик, но ему эта история не нужна.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша
19 декабря 2023, 03:21
Сербская оппозиция будет голодать из-за победы коалиции Вучича на выборах
РИА «Новости»
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Лидеры прозападной партии «Сербия против насилия» объявили голодовку. Оппозиционеры требуют аннулировать итоги голосования на муниципальных выборах в Белграде, где победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным городского избиркома, на выборах в Белграде СПП набрала 39,34% голосов, а «Сербия против насилия» - 34,27%. Оппозиционеры обвинили власти в том, что те подвезли в столицу 40 тысяч избирателей из других городов.

Лидеры оппозиции собрали сторонников на акцию протеста перед зданиями городской скупщины и администрации Белграда. После этого митингующие перешли к зданию избирательной комиссии и перекрыли движение. Толпа скандировала лозунги, взрывала петарды и бросала в здание избиркома яйца и рулоны туалетной бумаги. Полиция в акцию не вмешивалась.

Председатель избирательной комиссии Белграда Владимир Димитриевич заявил, что цель акции оппозиции - оказать давление на членов комиссии.

При этом лидеры оппозиционного блока прошли в здание избиркома и потребовали аннулировать результат выборов.

«Мы вошли как депутаты в РИК, который является инстанцией второй ступени для городской избирательной комиссии, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы… Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку», - сообщила одна из лидеров блока «Сербия против насилия» депутат Мариника Тепич.

Ранее стало известно, что коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов. Об этом сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Прозападная оппозиционная партия «Сербия против насилия» набрала 22,9% голосов.

Сербия Оппозиция Александр Вучич Выборы
19 декабря 2023, 02:27
Число жертв землетрясения в Китае возросло до 86 человек
РИА «Новости»
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Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая. В провинции Ганьсу погибли 86 человек, а 96 получили ранения, сообщило агентство «Синьхуа».

Специалисты зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и вокруг него, получили различные повреждения. Сейчас местные спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города Эрзинджан, очаг залегал на глубине 15 километров.

Российские специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Мазановском районе Амурской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Смертность Землетрясения Китай
19 декабря 2023, 00:42
Действия России сравнили в США с тактикой ХАМАС
РИА «Новости»
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США считают, что Израиль убивает мирных жителей в секторе Газа «не целенаправленно». При этом власти страны обвиняют Россию в намеренных убийствах на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», - сказал политик.

Представитель Белого дома добавил, что российские власти якобы ставят такие цели в специальной военной операции на Украине и сравнил действия российской армии с тактиками ХАМАС.

В воскресенье, 17 декабря, Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Еще около 100 пострадавших могут оставаться под завалами. Из-за постоянных обстрелов со стороны Израиля спасатели не могут разобрать завалы и спасти людей.

США Израиль Россия Украина
18 декабря 2023, 23:04
Евросоюз ввел санкции против сына Дмитрия Медведева
РИА «Новости»
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Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно тексту постановления, 28-летний Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению еврочиновников, таким образом он подрывает суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, в 12-й пакет антироссийских санкций попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов. 61 из них - физические лица, а 86 - организации. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза почти достигло двух тысяч человек.

Европейский союз утвердил новый пакет антироссийских санкций в понедельник, 18 декабря.

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении , опубликованном в официальном журнале ЕС.

Дмитрий Медведев Санкции Евросоюз

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