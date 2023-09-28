Польский вертолет дважды пересек государственную границу Белоруссии
Вертолет Польши дважды пересек белорусскую государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Днем 28 сентября белорусские средства радиолокационного обнаружения зафиксировали польский вертолет, который приближался к государственной границе страны.
«Около 15:20 воздушное судно пересекло границу республики, углубившись на дальность до полутора километров», - указали в министерстве.
Спустя час польский вертолет снова пересек государственную границу Белоруссии. На этот раз судно пролетело 300 метров. Информацию о ЧП подтвердили данные объективного контроля.
В ответ на это Белоруссия подняла в небо дежурную авиацию. В министерстве уточнили, что в республике готовят соответствующую ноту Польше и устанавливают обстоятельства нарушения государственной границы.
Несколько дней назад польские власти обвинили Белоруссию в подобном ЧП. Республика якобы напала на государственную границу, чтобы «поставить под угрозу безопасность поляков».
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