Польский президент посчитал обострение конфликта между Израилем и Палестиной несущественным

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«Я бы не преувеличивал. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке, подобные уже случались в последние десятилетия. Там велись войны, которые не привели ни к какой мировой войне», - сказал он.

Политик подтвердил, что настолько серьезной эскалации конфликта, как нападение боевиков ХАМАС на Ашкелон, не случалось уже давно. Несмотря на это он уверен, что случившееся не спровоцирует глобальное столкновение.

Анджей Дуда сказал, что позвонил властям Израиля, выразил соболезнования и предложил гуманитарную помощь. Он заявил, что Польша имеет дружеские отношения с этой страной и готова помочь ее жителям.

Израиль утратил статус неприступной крепости , заявили во Франции. На Ближнем Востоке, по информации журналистов, действия Палестины осудили только Марокко и ОАЭ.