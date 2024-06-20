Польских военных встревожил воздушных шар из России

«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», - заявило оперативное командование родов войск Польши.

По данным польских военных, шар находился над территорией страны уже четыре с половиной часа. Границу он пересек около 16:30 по московскому времени и улетел в 21:00. Полет аэростата постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши.

Об аэростате ВС Польши ранее предупредила российская сторона. Военные сообщили, что воздушный шар оторвался в Калининградской области. Аэростат не представляет угрозы, так что военное командование Польши приняло решение не сбивать его.

В начале июня активисты из Южной Кореи отправили на территорию КНДР воздушные шары с флешками с музыкой K-pop и сериалами , а также листовками против Ким Чен Ына. В ответ северокорейская сторона отправила южному соседу 300 воздушных шаров с мусором.