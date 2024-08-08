Польских студентов задержали на пророссийской манифестации в Нигерии

Швейцарские мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну в случае введения 50% налога на наследство. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Правительство рассматривает любые способы выжать как можно больше из самых богатых людей. Но идея забирать половину наследства свыше 50 миллионов франков (59 миллионов долларов) вызвало недовольство у крупных бизнесменов.

«Чиновникам сказали, что такие меры приведут к уходу богатых и потере инвестиций», - написали авторы материала.

Предложение вынесут на общенациональное голосование через два года. Но уже сейчас сама его идея показывает, что идентичность страны постепенно размывается. Пока Швейцария отличается самыми низкими подоходными налогами в Европе.

Ранее Швейцария расширила список санкций против России. В нем оказались еще 69 физических лиц и 86 организаций. Новые ограничения в основном направлены против бизнесменов.