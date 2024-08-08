08 августа 2024, 03:20

Польских студентов задержали на пророссийской манифестации в Нигерии

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В Нигерии на манифестации задержали шесть польских студентов с российскими флагами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МИД Польши.

«В Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шестеро граждан Польши - студентов», - рассказал собеседник агентства.

Задержанные участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими триколорами. Об этом в МИД Польши сообщили местные правоохранительные органы. Собеседник агентства добавил, что студенты учатся в Варшавском университете и прибыли в Нигерию с научными целями.

В Польше накануне задержали пьяных арбитров за кражу дорожного знака. Имена нарушителей уже вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА.

Протесты Россия Польша Студенты
07 августа 2024, 18:24
Богачи пригрозили уехать из Швейцарии из-за налога на наследство
Pxhere
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Швейцарские мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну в случае введения 50% налога на наследство. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Правительство рассматривает любые способы выжать как можно больше из самых богатых людей. Но идея забирать половину наследства свыше 50 миллионов франков (59 миллионов долларов) вызвало недовольство у крупных бизнесменов.

«Чиновникам сказали, что такие меры приведут к уходу богатых и потере инвестиций», - написали авторы материала.

Предложение вынесут на общенациональное голосование через два года. Но уже сейчас сама его идея показывает, что идентичность страны постепенно размывается. Пока Швейцария отличается самыми низкими подоходными налогами в Европе.

Ранее Швейцария расширила список санкций против России. В нем оказались еще 69 физических лиц и 86 организаций. Новые ограничения в основном направлены против бизнесменов.

Инвестиции Налоги Европа Чиновники Швейцария
07 августа 2024, 15:15
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в президентских выборах
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия Молдавии отказалась регистрировать оппозиционный блок «Победа» для участия в президентских выборах и референдуме, решение оспорят в суде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Адриана Кожокару.

Он назвал решение ЦИК незаконным и противоречащим конституции, а также отметил, что политическая партия предоставила все необходимые документы.

«Мы считаем, что причины отказа носят формальный характер», - отметил Кожокару на брифинге.

Ранее блок «Победа» выдвинул депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК.

Молдавия Выборы
07 августа 2024, 09:14
«Знаковое событие». Нарышкин рассказал о долгом ожидании обмена заключенными
РИА «Новости»
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Россия долгое время ждала, когда появится возможность обменяться с Западом заключенными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал обмен заключенными со странами НАТО знаковым событием, отметив, что его пришлось ждать один год и семь месяцев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее подтверждал, что обмен готовился на протяжении долгого времени. По его мнению, это событие можно сравнить с очень трудной шахматной партией. Западные государства согласились пойти на разумные компромиссы, и обмен состоялся в пользу России, добавил он.

Благодаря филигранной работе ведомств, на родину вернулись настоящие патриоты, которые работали на благо страны, указал зампред Совбеза.

Экс-лидер США Дональд Трамп прокомментировал обмен и высказал мнение, что российская сторона заключила «феноменальную сделку». По его словам, Белый дом не смог выбить более выгодные условия.

Разведка Заключенные Россия Запад НАТО
07 августа 2024, 08:11
«Железный купол» Израиля не выдержит атаку Ирана
Pxhere
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Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» может не справиться с иранскими беспилотниками и ракетами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, система ПРО эффективно ликвидирует ракеты малой дальности и защищает города от ударов ХАМАС, однако атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» она может не выдержать.

Авторы материала напомнили, что иранская армия обладает БПЛА и баллистическими ракетами, а ливанское движение владеет арсеналом, насчитывающим десятки тысяч снарядов, в том числе высокоточных. Запуск такого числа ракет может перегрузить «Железный купол», поэтому США помогли Израилю усовершенствовать систему ПВО.

В ней задействовали американские ВВС, а также зарубежные радиолокационные средства. Работу координирует Центральное командование ВС США, поэтому Израиль получил возможность взаимодействовать с арабскими государствами, с которыми у него нет дипломатических отношений.

Ранее Израиль ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить США и Израилю за его гибель.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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