Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями

«Чаще всего выдворенные из Польши мигранты жалуются на то, что применяются при избиении телескопические дубинки или просто дреколье, которое находят в лесу», - сказал он.

По словам Дмитриева, также военные пускают в ход практически все спецсредства. Например, электрошокеры или баллончики со слезоточивым газом.

С 13 июня власти Польши ввели на границе с Белоруссией буферную зону. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом , чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов и научить правительство защищать территорию.