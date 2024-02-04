04 февраля 2024, 19:34

Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях

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Предупреждение из-за возможных военных действий объявили для пилотов в восточной части Польши. Об этом сообщили на сайте Польского агентства аэронавигации (PANSA).

«По просьбе военной стороны агентство публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», - уточнили в заявлении.

Судя по опубликованной PANSA карте, предупреждение ввели на территории вдоль восточной границы. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигло нескольких сотен километров и затронуло Варшаву.

Польское агентство аэронавигации сообщило, что предупреждение связано с необходимостью обеспечить безопасность государства.

В конце декабря 2023 года в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный объект со стороны Украины. Поляки без доказательств пытались обвинить в этом Россию.

Военные Польша
04 февраля 2024, 18:14
Убить 90% населения планеты. Экоповестка свела Запад с ума
Unsplash
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Борьба с изменением климата Земли стала для многих западных деятелей темой, на которой легко сделать себе имя. Политики лоббируют переформатирование производства, корпорации зарабатывают на людях, которые пользуются товарами с пониженным углеродным следом. Дальше всех пошла британский биолог Джейн Гудолл, предложившая сократить число людей на 90% ради решения всех климатических проблем.том в в своей колонке для для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Многие, наверное, слышали о Джейн Гудолл. Дама является известным биологом, который специализируется на обезьянах и делает это всю свою сознательную жизнь. Строго говоря, с обезьянами она прожила гораздо больше, чем в обществе людей и, скорее всего, понимает их гораздо больше, чем своих сородичей.

Специализация на обезьянах Джейн Гудолл - дама очень заслуженная. У нее целый ворох наград и премий, целый список всевозможных званий и титулов. Она является лауреатом Международной премии мира и даже премии Ганди за отказ от применения насильственных методов. И вот на этом моменте я советую заострить внимание, именно на отказе от насильственных методов. В апреле 2002 года генеральный секретарь ООН Кофи Аннан даже назначил Гудолл послом мира ООН.

! Всем понятно, что Джейн Гудолл очень добрая и светлая женщина. Защитница природы и братьев наших меньших, чему посвятила всю свою жизнь, отказавшись от комфорта и благ цивилизации. Джейн Гудолл годами жила в джунглях, среди шимпанзе, изучала их повадки и сделала невероятное множество открытий! Например, что разные группы шимпанзе ведут себя подобно человеческому обществу и в пределах одной общины помогают друг другу и совместно регулируют жизнь. А также иногда воюют с другими такими группами шимпанзе. Но, похоже, Джейн Гудолл добра только по отношению к шимпанзе.

Легкое решение проблемы Ее пригласили спикером на последний экономический форум в Давосе. Вы удивитесь, причем тут экономика? Но дело в том, что сам форум в Давосе уже давно перестал быть экономическим и превратился в сборище безумцев, которые пытаются узурпировать власть над нашей планетой и придумывают для этого всевозможные гадости. Одной из таких гадостей, является борьба с изменением климата.

; И вот Джейн Гудолл, во время выступления на давосском псевдоэкономическом форуме, предложила решение проблемы с изменением климата. Решение изящное и безупречное. Оказывается, решить климатический вопрос достаточно просто лишь, чтобы население Земли сократилось на… 90%.

Конечно, Джейн не предлагает прямо убить 90% людей на Земле. Для этого в Давосе есть другие «мыслители», которые занимаются изысканием методов для такого нелегкого дела. Кстати, уже кое-что воплощающие.

Конспирология стала правдой Например, нам долго внушали, что биолаборатории, в которых головастые ученые придумывают изощренные и беспощадные бактерии и вирусы-убийцы, это что-то из области конспирологических теорий, но все это оказалось правдой.

И ведь на самом деле, это может быть не для войны, а просто для радикального сокращения населения планеты в результате смертельной пандемии. И это не единственный способ. Ведь есть еще войны, голод, отсутствие воды, агрессивная ЛГБТ*-пропаганда и многое другое.

Новый прекрасный мир Джейн Гудолл будет полон шимпанзе. И в нем будет очень мало людей. То есть, нас с вами.

* - признано в России экстремистским сообществом и запрещено.

И вот Джейн Гудолл, во время выступления на давосском псевдоэкономическом форуме, предложила решение проблемы с изменением климата. Решение изящное и безупречное. Оказывается, решить климатический вопрос достаточно просто лишь, чтобы население Земли сократилось на… 90%.

Конечно, Джейн не предлагает прямо убить 90% людей на Земле. Для этого в Давосе есть другие «мыслители», которые занимаются изысканием методов для такого нелегкого дела. Кстати, уже кое-что воплощающие.

Конспирология стала правдой Например, нам долго внушали, что биолаборатории, в которых головастые ученые придумывают изощренные и беспощадные бактерии и вирусы-убийцы, это что-то из области конспирологических теорий, но все это оказалось правдой.

И ведь на самом деле, это может быть не для войны, а просто для радикального сокращения населения планеты в результате смертельной пандемии. И это не единственный способ. Ведь есть еще войны, голод, отсутствие воды, агрессивная ЛГБТ*-пропаганда и многое другое.

Новый прекрасный мир Джейн Гудолл будет полон шимпанзе. И в нем будет очень мало людей. То есть, нас с вами.

* - признано в России экстремистским сообществом и запрещено.

Джейн Гудолл годами жила в джунглях, среди шимпанзе, изучала их повадки и сделала невероятное множество открытий.

Например, что разные группы шимпанзе ведут себя подобно человеческому обществу, в пределах одной общины помогают друг другу и совместно регулируют жизнь. А также иногда воюют с другими такими группами шимпанзе. Но, похоже, Джейн Гудолл добра только по отношению к шимпанзе.

Легкое решение проблемы Ее пригласили спикером на последний экономический форум в Давосе. Вы удивитесь, причем тут экономика? Но дело в том, что сам форум в Давосе уже давно перестал быть экономическим и превратился в сборище безумцев, которые пытаются узурпировать власть над нашей планетой и придумывают для этого всевозможные гадости. Одной из таких гадостей, является борьба с изменением климата.

Далее - прямая речь.

Многие, наверное, слышали о Джейн Гудолл. Дама является известным биологом, который специализируется на обезьянах и делает это всю свою сознательную жизнь. Строго говоря, с обезьянами она прожила гораздо больше, чем в обществе людей и, скорее всего, понимает их гораздо больше, чем своих сородичей.

Специализация на обезьянах Джейн Гудолл - дама очень заслуженная. У нее целый ворох наград и премий, целый список всевозможных званий и титулов. Она является лауреатом Международной премии мира и даже премии Ганди за отказ от применения насильственных методов.

И вот на этом моменте я советую заострить внимание, именно на отказе от насильственных методов. В апреле 2002 года генеральный секретарь ООН Кофи Аннан даже назначил Гудолл послом мира ООН.

Планета Земля Запад ООН Климат
04 февраля 2024, 16:49
Россиянин погиб во время подводного плавания на Бали
Unsplash
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Отправившийся с друзьями на балийский пляж Биас Тугел 37-летний россиянин погиб во время подводного плавания с маской и трубкой. Об этом со ссылкой на представителя полиции индонезийского острова И Геде Сукадану сообщил сайт Detik.

Собеседник журналистов пояснил, что компания прибыла на побережье утром. Россиянин вместе с приятелем отправился на середину моря, чтобы заняться подводным плаванием. На берег его знакомый вернулся через 20 минут и объявил, что попутчик утонул.

Компания вместе с местными жителями в поисках тела осмотрела акваторию. Труп нашли неподалеку от рифа спустя полтора часа и вытащили на берег.

Прибывшие на место медики констатировали смерть туриста. Сотрудники полиции вместе с врачами забрали тело в морг местной больницы.

Россияне стали самыми злостными нарушителями законов и миграционных правил Бали в 2023 году. Всего по требованию властей с острова депортировали 164 иностранца. Основную долю их составили граждане России.

Россия Полиция Бали
04 февраля 2024, 15:17
Песков ответил Нуланд на слова о «милых сюрпризах» на поле боя
РИА «Новости»
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ведет себя как Хиллари Клинтон, которая смеялась над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, растерзанным повстанцами. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд о «милых сюрпризах» для России на поле боя. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

«Укладывать слово „милый“ и „поле боя“ в один ассоциативный ряд … Это, наверное, знаете, чему сродни… Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков предположил, что, вероятно, на Западе принято себя так вести, но в России все по-другому.

В конце января Нуланд прибыла на Украину с неанонсированным визитом. В Кремле заявили, что обычно такие поездки не ведут ни к чему хорошему.

По словам Пескова, в США по-прежнему враждебно настроены по отношении к России, но президент Владимир Путин знает, что делать.

США Россия
04 февраля 2024, 13:10
Европа задумалась о будущем НАТО после переизбрания Трампа
РИА «Новости»
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Европейские функционеры и чиновники НАТО задумались о дальнейшем существовании альянса в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Многие в НАТО сильно опасаются прогресса России на украинским фронте. Теперь эти страхи смешались с разговорами о будущем НАТО, если Трамп станет президентом США», - отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, начал расти пессимизм относительно полного прекращения финансирования Украины со стороны США.

Трамп выразил уверенность, что в случае необходимости НАТО не окажет никакой помощи США. Также он заявил, что сейчас страна погибает из-за открытой раны на границе с Мексикой, эта ситуация способна перерасти в катастрофу.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что Трамп хочет вывести США из Североатлантического альянса, так как страна превратилась в донора для всех остальных участников военного блока.

США Европа НАТО

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