Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях

Борьба с изменением климата Земли стала для многих западных деятелей темой, на которой легко сделать себе имя. Политики лоббируют переформатирование производства, корпорации зарабатывают на людях, которые пользуются товарами с пониженным углеродным следом. Дальше всех пошла британский биолог Джейн Гудолл, предложившая сократить число людей на 90% ради решения всех климатических проблем.том в в своей колонке для для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Многие, наверное, слышали о Джейн Гудолл. Дама является известным биологом, который специализируется на обезьянах и делает это всю свою сознательную жизнь. Строго говоря, с обезьянами она прожила гораздо больше, чем в обществе людей и, скорее всего, понимает их гораздо больше, чем своих сородичей.

Специализация на обезьянах Джейн Гудолл - дама очень заслуженная. У нее целый ворох наград и премий, целый список всевозможных званий и титулов. Она является лауреатом Международной премии мира и даже премии Ганди за отказ от применения насильственных методов. И вот на этом моменте я советую заострить внимание, именно на отказе от насильственных методов. В апреле 2002 года генеральный секретарь ООН Кофи Аннан даже назначил Гудолл послом мира ООН.

! Всем понятно, что Джейн Гудолл очень добрая и светлая женщина. Защитница природы и братьев наших меньших, чему посвятила всю свою жизнь, отказавшись от комфорта и благ цивилизации. Джейн Гудолл годами жила в джунглях, среди шимпанзе, изучала их повадки и сделала невероятное множество открытий! Например, что разные группы шимпанзе ведут себя подобно человеческому обществу и в пределах одной общины помогают друг другу и совместно регулируют жизнь. А также иногда воюют с другими такими группами шимпанзе. Но, похоже, Джейн Гудолл добра только по отношению к шимпанзе.

Легкое решение проблемы Ее пригласили спикером на последний экономический форум в Давосе. Вы удивитесь, причем тут экономика? Но дело в том, что сам форум в Давосе уже давно перестал быть экономическим и превратился в сборище безумцев, которые пытаются узурпировать власть над нашей планетой и придумывают для этого всевозможные гадости. Одной из таких гадостей, является борьба с изменением климата.

; И вот Джейн Гудолл, во время выступления на давосском псевдоэкономическом форуме, предложила решение проблемы с изменением климата. Решение изящное и безупречное. Оказывается, решить климатический вопрос достаточно просто лишь, чтобы население Земли сократилось на… 90%.

Конечно, Джейн не предлагает прямо убить 90% людей на Земле. Для этого в Давосе есть другие «мыслители», которые занимаются изысканием методов для такого нелегкого дела. Кстати, уже кое-что воплощающие.

Конспирология стала правдой Например, нам долго внушали, что биолаборатории, в которых головастые ученые придумывают изощренные и беспощадные бактерии и вирусы-убийцы, это что-то из области конспирологических теорий, но все это оказалось правдой.

И ведь на самом деле, это может быть не для войны, а просто для радикального сокращения населения планеты в результате смертельной пандемии. И это не единственный способ. Ведь есть еще войны, голод, отсутствие воды, агрессивная ЛГБТ*-пропаганда и многое другое.

Новый прекрасный мир Джейн Гудолл будет полон шимпанзе. И в нем будет очень мало людей. То есть, нас с вами.

* - признано в России экстремистским сообществом и запрещено.

И вот Джейн Гудолл, во время выступления на давосском псевдоэкономическом форуме, предложила решение проблемы с изменением климата. Решение изящное и безупречное. Оказывается, решить климатический вопрос достаточно просто лишь, чтобы население Земли сократилось на… 90%.

Конечно, Джейн не предлагает прямо убить 90% людей на Земле. Для этого в Давосе есть другие «мыслители», которые занимаются изысканием методов для такого нелегкого дела. Кстати, уже кое-что воплощающие.

Конспирология стала правдой Например, нам долго внушали, что биолаборатории, в которых головастые ученые придумывают изощренные и беспощадные бактерии и вирусы-убийцы, это что-то из области конспирологических теорий, но все это оказалось правдой.

И ведь на самом деле, это может быть не для войны, а просто для радикального сокращения населения планеты в результате смертельной пандемии. И это не единственный способ. Ведь есть еще войны, голод, отсутствие воды, агрессивная ЛГБТ*-пропаганда и многое другое.

Новый прекрасный мир Джейн Гудолл будет полон шимпанзе. И в нем будет очень мало людей. То есть, нас с вами.

* - признано в России экстремистским сообществом и запрещено.

Джейн Гудолл годами жила в джунглях, среди шимпанзе, изучала их повадки и сделала невероятное множество открытий.

Например, что разные группы шимпанзе ведут себя подобно человеческому обществу, в пределах одной общины помогают друг другу и совместно регулируют жизнь. А также иногда воюют с другими такими группами шимпанзе. Но, похоже, Джейн Гудолл добра только по отношению к шимпанзе.

Легкое решение проблемы Ее пригласили спикером на последний экономический форум в Давосе. Вы удивитесь, причем тут экономика? Но дело в том, что сам форум в Давосе уже давно перестал быть экономическим и превратился в сборище безумцев, которые пытаются узурпировать власть над нашей планетой и придумывают для этого всевозможные гадости. Одной из таких гадостей, является борьба с изменением климата.

Далее - прямая речь.

Многие, наверное, слышали о Джейн Гудолл. Дама является известным биологом, который специализируется на обезьянах и делает это всю свою сознательную жизнь. Строго говоря, с обезьянами она прожила гораздо больше, чем в обществе людей и, скорее всего, понимает их гораздо больше, чем своих сородичей.

Специализация на обезьянах Джейн Гудолл - дама очень заслуженная. У нее целый ворох наград и премий, целый список всевозможных званий и титулов. Она является лауреатом Международной премии мира и даже премии Ганди за отказ от применения насильственных методов.

И вот на этом моменте я советую заострить внимание, именно на отказе от насильственных методов. В апреле 2002 года генеральный секретарь ООН Кофи Аннан даже назначил Гудолл послом мира ООН.