Польские силовики выкинули избитого мигранта на территорию Белоруссии

Мужчина был в изможденном состоянии и почти не мог говорить.

«Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», - отметили в пресс-службе.

Белорусские пограничники вызвали пострадавшему скорую, его увезли в больницу.

Ранее Россию и Белоруссию обвинили в миграционном кризисе в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала поток беженцев в ЕС с «гибридной войной». До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, будто завербованные российской стороной жители Эфиопии переезжают в страны ЕС через Ближний Восток и Белоруссию.