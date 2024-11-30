Польские силовики выкинули избитого мигранта на территорию Белоруссии
Польские военные избили и выбросили на территорию Белоруссии мигранта из Египта. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.
Мужчина был в изможденном состоянии и почти не мог говорить.
«Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», - отметили в пресс-службе.
Белорусские пограничники вызвали пострадавшему скорую, его увезли в больницу.
Ранее Россию и Белоруссию обвинили в миграционном кризисе в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала поток беженцев в ЕС с «гибридной войной». До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, будто завербованные российской стороной жители Эфиопии переезжают в страны ЕС через Ближний Восток и Белоруссию.