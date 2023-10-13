Польские пограничники избили до смерти беженца и подкинули тело в Белоруссию

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По сообщениям службы, пограничники обнаружили двух иностранных граждан в четверг, 12 октября. Один из них не подавал признаков жизни. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть одного из мужчин и оказали помощь второму.

Оставшийся в живых гражданин Ирана рассказал, что попал в Белоруссию из Польши. По его словам, их с другом задержали польские силовики, избили и держали на холоде без еды и воды.

После этого беженцев привезли к границе с Белоруссией. Один из них к этому моменту был уже мертв. Польские военные приказали второму перетащить тело товарища на белорусскую сторону.

В сентябре стало известно, что польские власти объявили тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией вокруг реки Буг. Общая протяженность заграждения составит 172 километра. Вдоль реки планируют разместить четыре с половиной тысячи камер и датчики слежения, а также тепловизоры.