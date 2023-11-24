Польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов Украине

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», - написало агентство.

Ранее стало известно о гибели двух украинских водителей в очереди к заблокированным контрольно-пропускным пунктам на украинско-польской границе. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве. Дипломат заявил, что посольство отправило официальную ноту в МИД Польши с требованием немедленно разблокировать КПП.

Польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной с начала ноября. Водители большегрузов преградили дорогу к КПП и не пропускают коммерческие автомобили. Причиной протестов стало то, что польские дальнобойщики теряют работу из-за демпинга со стороны украинских коллег.

В воскресенье, 19 ноября, украинские СМИ сообщили, что в стране начались перебои с лекарствами и продуктами из-за проблем на границе с Польшей.