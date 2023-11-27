Польские перевозчики решили ужесточить блокаду Украины

Ранее на данном контрольно-пропускном пункте движение блокировалось с 10:00 до 21:00.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной и не пропускают через них коммерческие автомобили. На границе между странами образовались многокилометровые очереди, в которых уже умерли два украинских водителя.

В пятницу, 24 ноября, стало известно, что протестующие заблокировали поставку Украине и военных грузов. А министр аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич заявил, что на Украине начались проблемы с поставками топлива из-за ситуации на украинско-польской границе.