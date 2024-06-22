Польские Ми-8 и Ми-17 потрепал ураган

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Утром 22 июня порывами ветра в Лодзинском воеводстве сорвало крышу первого авиационного дивизиона в Большой Лежницу.

«Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара - Ми-8 и Ми-17», - уточнили журналисты.

По данным радиостанции, в ангаре находились еще две машины, состояние которых теперь требует проверки.

Информацию о том, насколько серьезными оказались повреждения вертолетов, не привели. О случившемся уже уведомили военную жандармерию и Службу безопасности полетов. Обошлось без пострадавших. Военные занялись оценкой причиненного ущерба и приведением территории в порядок.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для польской армии: в небо над республикой поднимали авиацию. В Польше пожаловались, что сделать это пришлось из-за активности ВС России на Украине.