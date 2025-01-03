Польские фермеры устроили протест перед зданием представительства ЕК в Варшаве

Масштабная акция протеста фермеров развернулась перед зданием представительства Еврокомиссии в Варшаве, где планировалось провести первое заседание под председательством Польши. По данным польского издания Portal , аграрии выставили перед чиновниками сразу пять требований.

Фермеры потребовали отменить продвижение «зеленой повестки», которая предусматривает сокращение использования удобрений, что скажется на урожае, отказаться от соглашения со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Уругвай и Боливия) по поставкам сельхозпродукции, ограничения вырубки лесов, сокращения импорта из Украины и сокращения дотаций.

Аграрии заявили, что вместо коммерческих выгод, на которые рассчитывает Еврокомиссия, рынок наполнят дешевые продукты, которые не отвечают требованиям безопасности.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский уже объявил, что не поддержит соглашение о свободной торговли Евросоюза и государств Латинской Америки в том виде, в котором оно есть сейчас.

После масштабного митинга около представительства Еврокомиссии, узнав, что заседания не будет из-за отсутствия председателя Урсулы фон дер Ляйен, фермеры отправились маршем по улицам Варшавы. Аграрии пообещали, что соберутся вечером на Театральной площади города, чтобы продолжить свою акцию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла приехать в Варшаву из-за тяжелой пневмонии. Об этом сообщил представитель руководства Евросоюза Стефан де Кеерсмакер. Он подчеркнул, что глава Еврокомиссии останется на больничном до середины января.