Польские фермеры тракторами перекрыли проезд по трассе на границе с Германией

Блокада трассы продолжалась 13 часов. Организаторы акции протеста назвали свою акцию предупреждением властям. Они подчеркнули, что вернутся обратно и останутся на больший срок, если их требования не выполнят.

Протестующие призвали премьер-министра Польши Дональда Туска к переговорам о политике Евросоюза, которая грозит фермерам разорением. Речь идет о программе по сокращению до нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Также польские аграрии недовольны отменой обязательного разрешения на проезд для фур с сельхозпродукцией с территории Украины. Фермеры подчеркнули, что дешевое зерно попадает на местный рынок, что сказывается на их доходах.

Новую акцию протеста недовольные аграрии проведут в ближайшую пятницу, 1 марта.

В конце прошлой недели министр развития общин и территорий инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные высыпали из проходящего по территории Польши железнодорожного состава 160 тонн зерна. Глава ведомства пояснил, что поезд шел в порт Гданьска для морской отправки в другие страны. Кубраков призвал власти Польши провести расследование и привлечь виновных к ответственности.