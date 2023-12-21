21 декабря 2023, 04:14

Польские депутаты устроили драку с юристом нового руководства телеканала TVP

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Потасовка произошла между адвокатом нового руководства польского канала TVP и депутатами партии «Право и справедливость». Об этом сообщил портал RMF24.

Юрист прибыл в штаб-квартиру TVP, чтобы обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала. На сегодняшний день канал прекратил вещание, его сайт отключили. На этом фоне и произошла драка, в результате которой якобы пострадала депутат Джоанна Боровяк.

При этом ее однопартиец Януш Ковальский отметил, что пока нет точной информации, необходимо прояснить, что именно произошло в штаб-квартире TVP. И если понадобится, то защитить Боровяк.

«Есть предположение, что депутата ранил охранник, но мы не уверены, поэтому я уполномочил свой офис запросить у главного комиссара полиции срочную информацию по этому вопросу», - уточнил парламентарий.

Замминистра науки и высшего образования Мацей Гдула, в свою очередь, заявил, что «депутаты там не для того, чтобы воевать с охранниками». Он также добавил, что общественные СМИ нужно деполитизировать. С этой целью министерство уволило руководителей PAP (Польского агентства печати), телеканала TVP и Польского радио.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сменил всех глав силовых ведомств и назначил на их места новых.

Депутаты Польша Телевидение
21 декабря 2023, 02:52
Турок сбросил невесту со скалы за отказ выйти замуж
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Турецкая полиция обвинила гражданина страны в преднамеренном убийстве своей невесты. По версии следствия, 42-летний Низаметтин Гурсу скинул свою возлюбленную Есим Демир со скалы за отказ принять предложение руки и сердца. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Все произошло летом на мысе Поленте в Чанакалле. Это морское побережье с крутыми скалами и красивыми видами. Низаметтин Гурсу пригласил возлюбленную на романтическое свидание, чтобы сделать ей предложение. Но свидание закончилась трагически - Есим упала с 30-метровой скалы и погибла.

Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей невесты утверждали: Есим не собиралась выходить замуж за Низаметтина и вообще собиралась с ним расстаться. К тому же девушка боялась высоты и никогда бы не подошла к обрыву. Кольцо, которое жених якобы вручил невесте, почему-то осталось у него в кармане. А на мысу полиция нашла разбитые очки девушки - возможное свидетельство борьбы.

В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.

В мае 2023 года Пакистанский суд оправдал мужчину, который убил родную дочь в зале суда за побег от свадьбы.

Турция Убийства Женщины Мужчины Полиция
21 декабря 2023, 02:15
Тысячи людей протестовали в Буэнос-Айресе против политики нового правительства
РИА «Новости»
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Массовый антиправительственный митинг прошел в центре Буэнос-Айреса. Тысячи людей вышли на улицу, протестуя против социально-экономической политики новых властей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акцию протеста организовали левые организации спустя 10 дней после инаугурации президента страны Хавьера Милея. За это время он предпринял ряд шагов из своей политической программы, которую само аргентинское правительство охарактеризовало как «шоковую».

В начале митинга собравшиеся толпились на тротуарах, затем перебрались на проезжую часть из-за недостатка места. После того, как их окружили и стали теснить полицейские, началась давка.

Некоторые протестующие потеряли сознание, причем в толпе на тот момент находились еще и маленькие дети. Далее участники акции прошли маршем до президентского дворца, где в окружении полиции провели около часа.

Ранее телеканал TN сообщил, что нефтяные компании Аргентины подняли цены на топливо на 37% после заявлений нового правительства о принятии мер по выходу из экономического кризиса.

До этого министр экономики страны Луис Капуто заявил, что власти Аргентины в два раза снизят курс собственной валюты по отношению к американскому доллару для борьбы с кризисом.

Аргентина Протесты
21 декабря 2023, 01:32
Си Цзиньпин открыто заявил Байдену, что Тайвань воссоединится с Китаем
РИА «Новости»
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско рассказал о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех американских чиновников.

По словам китайского лидера, речь идет о мирной, а не силовой реинтеграции острова. Помимо этого, Си Цзиньпин опроверг прогнозы американских военных, заявляющих, что Китай планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году, отметив, что власти КНР временных рамок не устанавливали.

Ранее в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Си Цзиньпина. Они обсудили международное сотрудничество, в частности, рекордные объемы торговли, динамику товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере.

Как заявил Мишустин, РФ и КНР продолжили торгово-экономическое взаимодействие, несмотря на вызовы, а Си Цзиньпин ответил, что наши страны заложили крепкий фундамент сотрудничества. Масштабы и качество этого взаимодействия, по его словам, возросли.

США Китай Си Цзиньпин Джо Байден
21 декабря 2023, 00:23
Жители Черкасской области Украины услышали взрывы
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По информации журналистов, взрывы услышали жители севера региона. Официального подтверждения этих данных пока нет.

В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Там, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Перед этим сирены включали в Киеве и 10 областях Украины.

Взрывы Украина

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