Польские депутаты устроили драку с юристом нового руководства телеканала TVP

Юрист прибыл в штаб-квартиру TVP, чтобы обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала. На сегодняшний день канал прекратил вещание, его сайт отключили. На этом фоне и произошла драка, в результате которой якобы пострадала депутат Джоанна Боровяк.

При этом ее однопартиец Януш Ковальский отметил, что пока нет точной информации, необходимо прояснить, что именно произошло в штаб-квартире TVP. И если понадобится, то защитить Боровяк.

«Есть предположение, что депутата ранил охранник, но мы не уверены, поэтому я уполномочил свой офис запросить у главного комиссара полиции срочную информацию по этому вопросу», - уточнил парламентарий.

Замминистра науки и высшего образования Мацей Гдула, в свою очередь, заявил, что «депутаты там не для того, чтобы воевать с охранниками». Он также добавил, что общественные СМИ нужно деполитизировать. С этой целью министерство уволило руководителей PAP (Польского агентства печати), телеканала TVP и Польского радио.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сменил всех глав силовых ведомств и назначил на их места новых.