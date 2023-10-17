Польская правящая партия получила 35% голосов на выборах

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Оппозиционная партия «Гражданская коалиция» набрала 28,24% голосов. В то же время за фракции «Третий путь» и «Левые» проголосовали 11,68% и 5,34% соответственно. Таким образом эти три партии получили в совокупности 66 мест в сенате.

Ранее преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев подробно рассказал о разнице между польскими партиями. По его мнению, «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском, удобна в первую очередь Германии и Евросоюзу.

Он добавил, что за PiS, которой руководит Ярослав Качиньский, голосуют в основном в небольших городах, в то время как в мегаполисах предпочтение отдают Туску и его фракции.