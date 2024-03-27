Польская армия сообщила о внезапной смерти генерала

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«С глубоким прискорбием уведомляем о смерти бригадного генерала Адама Марчака во вторник 26 марта», - заявили в пресс-службе армии.

Согласно данным оперативного командования, высокопоставленный генерал умер в свободное от службы время по естественным причинам.

Издание Rzeczpospolita уточнило, что Марчак прошел Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего поступил на службу в 6-й воздушно-десантный полк. В 2021 году Марчак стал заместителем начальника штаба Еврокорпуса в Старсбурге, а затем возглавил штаб подразделения «Алтея» в Монсе.

Ранее в Париже в возрасте 102 лет умер сын генерала Шарля де Голля. В 1980 году он получил воинское звание адмирала.