27 марта 2024, 09:19

Польская армия сообщила о внезапной смерти генерала

РИА «Новости»
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Бригадный генерал армии Польши Адам Марчак умер по естественным причинам. Об этом в социальной сети X сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики.

«С глубоким прискорбием уведомляем о смерти бригадного генерала Адама Марчака во вторник 26 марта», - заявили в пресс-службе армии.

Согласно данным оперативного командования, высокопоставленный генерал умер в свободное от службы время по естественным причинам.

Издание Rzeczpospolita уточнило, что Марчак прошел Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего поступил на службу в 6-й воздушно-десантный полк. В 2021 году Марчак стал заместителем начальника штаба Еврокорпуса в Старсбурге, а затем возглавил штаб подразделения «Алтея» в Монсе.

Ранее в Париже в возрасте 102 лет умер сын генерала Шарля де Голля. В 1980 году он получил воинское звание адмирала.

Польша Армия
27 марта 2024, 11:19
После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения
РИА «Новости»
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После гибели военнослужащего войск специального назначения на занятиях по горной подготовке в Татрах, в Польше приостановили все военные учения. Приказ об этом издало Минобороны страны, сообщил ТАСС.

В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.

Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.

Польша
27 марта 2024, 09:23
Обама предпочел Байдену Клинтон, чем рассердил его помощников
РИА «Новости»
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Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times, что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена. На тот момент Обама посчитал, что у Клинтон шансы на победу выше.

Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times , что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена. На тот момент Обама посчитал, что у Клинтон шансы на победу выше.

Однако он просчитался - победу одержал республиканец Дональд Трамп.

«Это решение породило недоверие и стойкое негодование среди некоторых помощников Байдена», - отметил источник, который до сих пор работает в Белом доме.

Собеседник выразил уверенность, что в 2016 году Байден мог обойти Трампа, но ставку сделали не на того человека.

Даже в 2019 году Обама публично не поддерживал Байдена до тех пор, пока он не стал единственным кандидатом от демократов.

Ранее пресс-секретаря Белого дома оскорбил вопрос журналиста об умственных способностях Байдена.

США Джо Байден Выборы
27 марта 2024, 09:22
Россия резко ответила на заявление Запада о подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Подрыв «Северных потоков» — это теракт, а не диверсия, как  пытается преподнести Запад. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

«Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад», - подчеркнул он.

По его словам, власти Швеции не обеспечили эффективное расследование и не привлекли виновных к ответственности. Тем самым они грубо нарушили одну из конвенций ООН. Краснов подчеркнул, что все прекрасно знают, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Но российские «партнеры» выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства случившегося на трубопроводах.

Краснов уточнил, что Россия отправила 15 запросов о правовой помощи с осени 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Но формальный ответ поступил только от датских властей.

Все это говорит о том, что страны не проводили реальное расследование подрывов, отметил Краснов. Запад боится не только раскрыть виновных, «следы которых, бесспорно, ведут за океан», но и получить иск на возмещение ущерба от разрушения инфраструктуры, резюмировал он.

Подрыв «Северных потоков» - это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Германия Швеция Россия Запад ООН Северный поток
27 марта 2024, 09:16
МИД возмутило поведение Франции, сорвавшей заседание СБ ООН по Югославии
РИА «Новости»
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Россию возмутило поведение Франции на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции», - подчеркнула дипломат.

Захарова акцентировала внимание, что на Францию, входящую в пятерку постоянных членов СБ, возложена обязанность соблюдать требования и нормы работы, которые складывались в течение долгих лет.

Она выразила сожаление, что Япония уступила Франции и провела голосование по повестке дня. В результате югославский вопрос не стали рассматривать.

Поведение Франции и других западных стран отражает поговорка «на воре и шапка горит», подытожила Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что теперь нужно утверждать повестку заседания, чтобы избежать повторения этой ситуации.

Россия Франция ООН

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