Польская армия сообщила о внезапной смерти генерала
Бригадный генерал армии Польши Адам Марчак умер по естественным причинам. Об этом в социальной сети X сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики.
«С глубоким прискорбием уведомляем о смерти бригадного генерала Адама Марчака во вторник 26 марта», - заявили в пресс-службе армии.
Согласно данным оперативного командования, высокопоставленный генерал умер в свободное от службы время по естественным причинам.
Издание Rzeczpospolita уточнило, что Марчак прошел Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего поступил на службу в 6-й воздушно-десантный полк. В 2021 году Марчак стал заместителем начальника штаба Еврокорпуса в Старсбурге, а затем возглавил штаб подразделения «Алтея» в Монсе.
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