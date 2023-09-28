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«Украинская, и западная элиты уже нашли виновника всех катастроф в Донбассе. Это не солдаты или политики из Германии, США или Украины. <…> Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины в Донбассе можно винить Польшу и поляков», - пояснил он.

По его словам, на Западе уже начали «раздавать голоса», требующие обвинения Варшавы в поражении Киева на основании эмбарго на поставку зерна. Союзникам Польши выгодно сбросить всю вину за провал ВСУ на именно на нее, но при этом одновременно поддерживая ее действия.

Западные СМИ не первый раз пишут об отсутствии успеха ВСУ в ходе контрнаступления. При этом отмечаются грамотные действия российской армии в обороне. В статье The Wall Street Journal отметили, что ВС РФ успешно адаптировались к реалиям на поле боя.

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