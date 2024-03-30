Польшу предупредили об опасности после слов Туска о «предвоенной эпохе»

Он напомнил, что во время предвоенных и военных эпох больше всего страдают «приграничные» страны, которые находятся между противоборствующими сторонами.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», - написал Пушков.

Политик также добавил, что Туск - яркий пример деградации политического лидерства в Европе, потому что вместо защиты своей страны от негативных последствий конфронтации он всячески ее провоцирует. Пушков задался вопросом, ради какой возвышенной цели Польша так рьяно рвется в предвоенную эпоху.

«Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра», - заключил сенатор.

Ранее Дональд Туск заявил, что ему тяжело проявлять жесткую позицию по отношению к украинскому экспорту, но это необходимо делать для защиты польских производителей.