Польшу обвинили в захвате украинской экономики в «заложники»

Верещук напомнила, что экономика Украина из-за блокады несет миллиардные потери. Она задалась вопросом, почему польское руководство и Евросоюз бездействуют.

«В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», - написала она.

Верещук обратилась к «партнерам» Киева с просьбой собраться и наконец принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

Ранее украинский посол Василий Зварич заявил, что власти Украины и Польши пошли на компромисс , который должен снять блокировку движения на границе. Он добавил, что переговоры с польским правительством продолжаются и они даже «нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы».