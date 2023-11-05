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Инвесторы из Германии заявили, что Польша «душит» Украину и «ставит палки в колеса» задержками экспорта. По их мнению, такие действия противоречат политикt Евросоюза по поддержке страны.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев <…>», - отметило издание.

Причиной задержек экспорта владельцы немецких компаний назвали тлеющий конфликт между Польшей и Украиной. Сотрудники польской таможни намеренно затягивают досмотр грузов и используют это в качестве давления на украинское руководство, указал журнал.

Ранее СМИ сообщали, что Польша может перекрыть в ноябре все пункты пропуска с Украиной. Польские перевозчики запланировали провести забастовку из-за конкуренции.