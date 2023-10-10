Польше предрекли ужасные последствия помощи Украине

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«Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет», - написали авторы материала.

Они выразили мнение, что у Польши уйдут десятилетия на то, чтобы расплатиться за этот «счет». Тем временем уровень жизни граждан страны будет падать.

Будущую прибыль, на которую польские власти надеялись в качестве компенсации за помощь киевскому режиму, журналисты назвали иллюзорной. Ведь основной доход получат компании из Соединенных Штатов Америки, заключили авторы материала.