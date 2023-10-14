Польше предрекли гражданскую войну из-за парламентских выборов

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Валенса подчеркнул, что в стране возникла напряженная ситуация. Политик предположил, что на фоне выборов на улицу могут выйти поляки с оружием в руках.

«Не исключаю риска гражданской войны. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», - предупредил бывший президент Польши.

По его мнению, подобная ситуация возможна не только в Польше.

Парламентские выборы в республике пройдут в воскресенье, 15 октября. Главным оппонентом правящей партии PiS, являющейся лидером с 2015 года, стала «Гражданская коалиция» во главе с экс-председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Ранее из-за предстоящих выборов в Польше проблемы появились у Украины. Обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос указал, что если «Право и справедливость» и ультраправая «Конфедерация свободы и независимости» создадут союз, то интеграция украинской республики в Евросоюз и положение беженцев окажутся под угрозой.