Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

«Если в рамках программы Nuclear Sharing для укрепления безопасности восточного фланга НАТО наши союзники решат разместить ядерное оружие, то мы готовы. Польша является союзником альянса, в этом отношении у нас тоже есть обязательства. Это значит, мы реализуем общую политику», - заявил он.

Дуда добавил, что вопрос размещения ядерного оружия является темой переговоров США и Польши. Президент напомнил, что уже несколько раз говорил о готовности страны к этому.

«Россия с военной точки зрения укрепляет Калининградскую область. Недавно они также направила ядерное оружие в Белоруссию», - подчеркнул Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки.