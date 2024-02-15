Польша закрыла вопрос с репарациями от Германии

Он отметил, что его предшественница на посту министра Анна Фотыга говорила, что репарации признали в Потсдаме. Но их якобы присвоил Советский Союз. Поэтому Польша юридически не сможет получить выплаты.

«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что предыдущее правительство Польши не привело слово «репарации» и даже не указало номер банковского счета, на которой власти Германии должны перевести средства, когда снова поднимало этот вопрос.

Осенью 2022 года республика в очередной раз потребовала от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций. Вопрос поднимал глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.