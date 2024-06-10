Польша выдала ордер на арест обвиняемого в шпионаже и сбежавшего в Белоруссию судьи

По информации издания, Шмидта объявили в розыск в странах Европы.

«Это важно в том случае, если Шмидт захочет покинуть Белоруссию и поехать, например, на отдых в Италию или Испанию», - указали в газете.

В отношении судьи возбудили уголовное дело по двум статьям о шпионаже против Польши. Если мужчина принимал участие в деятельности иностранной разведки, ему грозит от пяти лет колонии. В случае, если он являлся должностным лицом и занимался шпионажем, срок будет составлять не менее восьми лет - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее китайские спецслужбы разоблачили двух британских шпионов , которые работали в центральных государственных органах. По данным Министерства государственной безопасности КНР, супружеская чета занималась разведкой.